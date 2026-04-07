와인 50% 할인…이마트24, ‘랜더스 페스타 와인장터’ 개최

이마트24는 30일까지 와인 총 64종을 최대 50% 할인 판매하는 ‘랜더스 페스타 와인장터(이하 와인장터)’를 개최한다고 7일 밝혔다.

우선 만원 미만의 초저가 데일리 와인을 즐길 수 있는 ‘만원의 행복’ 테마를 선보인다. 이마트24 스테디셀러인 칠레산 레드 와인 ‘G7’ 4종(까베르네쇼비뇽·멜롯·샤도네이·소비뇽블랑750㎖)을 약 27% 할인한다. ‘라 크라사드’ 2종(까베르네시라·샤도네이750㎖)도 약 34% 할인된 가격으로 판매한다.

‘인기 와인’ 테마도 마련했다. 프랑스 데일리 와인의 스탠다드로 불리는 ‘앙시앙 땅’의 레드 ‘까베르네쉬라(750㎖)’와 화이트 ‘샤도네소비뇽(750㎖)’을 약 29% 할인된 가격으로 판매한다. 뉴질랜드 와인 브랜드 ‘스톤베이’ 2종(소비뇽블랑·레드블렌드750㎖)도 정상가 대비 약 17% 할인한다.

이마트24, ‘랜더스 페스타 와인장터’ 개최. (제공=이마트24)

와인 품질에는 문제가 없지만 라벨 손상으로 판매되지 못했던 상품을 할인하는 ‘라벨 스크래치’ 테마 행사도 운영한다. 해당 테마에서는 프랑스 정통 샴페인 하우스 ‘앙드레 끌루에’의 프리미엄 샴페인 ‘상파뉴브뤼그랑리저브(750㎖)’를 행사 결제수단 적용시 약 5만원대에 구매할 수 있다.

이 외에도 페로13힙스터, 로버시바르바레스코2016 등 국내 수입사의 단종이나 현지 와이너리의 생산 중단으로 구하기 어려운 와인도 ‘굿바일 세일’ 테마를 통해 최대 50% 할인 판매한다.

이마트24 앱에서 예약 후 원하는 날짜와 점포에서 픽업할 수 있는 스마트 주류픽업 서비스 ‘보틀오더’를 활용한 앱 전용 테마 행사도 함께 진행한다. ‘보틀오더’에서는 ‘와인장터’ 전용 상품 29종을 선보인다.

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오프라인에서는 토스페이 머니·계좌로 행사 상품 결제 시 20% 추가 현장 할인을 제공하며 앱 ‘보틀오더’에서는 행사상품 29종 중 9종을 비씨카드로 구매할 경우 최대 20% 추가 할인을 선착순으로 제공한다.

김시훤 이마트24 주류팀 MD는 “이번 ‘랜더스 페스타 와인장터’는 가격 혜택은 물론 품종의 다양성까지 더해 고객 선택의 폭을 넓히는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 고객의 소비 흐름에 맞춘 다양한 주류 행사를 마련해 고객 만족도를 높여 나갈 계획”이라고 말했다.