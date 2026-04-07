아마존, 美 우정청과 재계약…연 10억개 물량 유지

아마존이 미국 연방 우정청(USPS)과 신규 계약을 체결하며 연간 10억개 이상의 배송 물량을 유지하기로 했다.

6일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이번 계약으로 아마존은 기존 USPS 물량의 약 80%를 유지하게 된다. 이는 연간 10억개가 넘는 규모로, USPS 전체 물동량에서 상당한 비중을 차지하는 것으로 알려졌다.

아마존 측은 “오랜 파트너십을 기반으로 고객과 지역사회를 지속적으로 지원할 수 있게 됐다”고 밝혔다. USPS는 관련 질의에 즉각적인 입장을 내놓지 않았다.

(사진=아마존 홈페이지)

이번 계약으로 USPS는 최대 고객인 아마존 물량을 유지하게 되면서 매년 반복되는 적자 부담을 일부 완화할 수 있게 됐다. 구체적인 계약 조건은 공개되지 않았다.

USPS의 재정 안정화는 데이비드 스타이너 미 우정청장의 핵심 과제로 꼽힌다. 그는 이르면 내년 초 현금이 고갈될 수 있다고 경고한 바 있다. 이에 따라 미 의회에 차입 한도 상향을 요청하고 민간 물류업체에 배송 시설을 개방하는 등 자구책 마련에 나서고 있다. 아마존 역시 해당 입찰에 참여한 것으로 알려졌다.

이번 계약은 아마존이 농촌 지역 배송 속도를 높이려는 전략과도 맞닿아 있다. 아마존은 자체 배송망과 USPS를 병행 활용해 농촌 지역 ‘라스트마일’ 배송을 강화하고 있다.

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아마존은 지난해 농촌 배송 속도 개선을 위해 40억 달러(약 6조 340억원)를 투자하겠다고 밝힌 바 있으며 소도시 사업자를 시간제 배송 인력으로 확보하는 방식도 추진 중이다.

아마존은 올해 말까지 농촌 지역에 200개의 배송 거점을 구축해 최종 배송 효율을 끌어올린다는 계획이다.