[인사] 산업통상부

인사입력 :2026/04/06 18:25

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 승진 ▲국가바이오혁신위원회 바이오기술혁신국장 이영호

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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