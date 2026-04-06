출시 무산된 LG 롤러블폰, 분해해 봤더니

LG전자가 출시를 검토했던 롤러블 스마트폰의 분해 영상이 공개돼 관심을 모으고 있다고 IT매체 안드로이드오쏘리티가 5일(현지시간) 보도했다.

스마트폰 등 각종 전자제품 테스트로 유명한 유튜버 제리릭에브리띵은 LG전자의 미출시 롤러블폰을 입수해 제품 영상을 유튜브에 최근 공개했다.

분해 결과, 이 제품은 수년 전 개발된 시제품임에도 불구하고 현재 출시된 스마트폰과 비교해도 뒤처지지 않는 기술력을 갖춘 것으로 나타났다.

LG전자 롤러블 스마트폰의 분해 영상이 공개됐다. (영상=제리릭에브리띵 유튜브)

모터로 펼쳐지는 ‘롤러블 디스플레이’

LG 롤러블폰은 당초 2021년 출시될 예정이었다. 하지만 LG전자가 스마트폰 사업에서 철수하면서 끝내 빛을 보지 못했다. 해당 기기는 모터 구동 방식으로 화면을 확장하는 구조로, 일반 스마트폰 크기에서 소형 태블릿 수준으로 화면을 늘릴 수 있는 것이 특징이다. 특히 힌지를 사용하는 폴더블폰과 달리, 디스플레이가 말려 들어갔다 펼쳐지는 방식이 적용돼 차별화를 이뤘다.

기본 5.5인치 화면은 확장 시 약 7.5인치까지 늘어나며, 이는 아이패드 미니와 유사한 크기다. 화면은 자동으로 확장되며 접힘이나 주름 없이 매끄러운 형태를 유지하는 것이 특징이다.

내부 구조 역시 정교하게 설계됐다. 커브드 플렉서블 OLED 패널 가장자리에는 지퍼 형태의 지지 구조가 적용됐고, 하우징 내부에는 먼지 유입을 방지하는 브러시가 배치돼 말려 들어가는 디스플레이를 보호한다. 또한 두 개의 모터와 세 개의 스프링 장착 암이 디스플레이를 균일하게 펼쳐지도록 돕는 구조로 확인됐다.

사진=제리릭에브리띵 유튜브

다만 이러한 설계는 구조적으로 복잡해 실제 상용화 시 대량 생산에는 한계가 있을 수 있다는 지적도 나온다.

하드웨어 사양은 당시 플래그십 수준으로, 4500mAh 배터리와 6400만 화소 메인 카메라(OIS), 1200만 화소 초광각 카메라, 후면 지문 인식 센서, USB-C 포트 등을 갖춘 것으로 알려졌다.

“시대를 앞선 제품”…재평가 가능성

제리릭에브리띵은 분해 후 재조립까지 성공하며 기기의 완성도를 입증했다. 영상 속에서 그는 주요 부품을 제거한 뒤 다시 조립해 정상적으로 전원을 켜는 데 성공했다.

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안드로이드 오쏘리티는 “LG 롤러블은 2021년 당시에는 다소 앞선 개념이었을 수 있지만, 현재 폴더블폰이 대중화된 상황에서는 전혀 다른 의미를 가질 수 있다”고 평가했다.

이어 “만약 지금 다시 출시된다면 마니아층이 높은 가격에도 구매를 고려할 ‘꿈의 기기’가 될 가능성도 있다”고 덧붙였다.