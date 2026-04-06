"삼성 갤럭시 S26 FE, 엑시노스 2500·120Hz 화면 탑재"

삼성전자가 올해 선보일 것으로 예상되는 가성비 스마트폰 ‘갤럭시 S26 FE’의 주요 사양이 벤치마크 사이트 긱벤치에서 포착됐다.

IT매체 샘모바일은 최근 모델 번호 ‘SM-S741U’를 가진 삼성전자 제품이 긱벤치 데이터베이스에 등록됐다고 보도했다. 해당 매체는 모델 번호를 근거로 이 제품이 갤럭시 S26 FE일 가능성이 높다고 분석했다.

갤럭시 S25 FE (사진=삼성전자)

이번에 확인된 정보에 따르면, 해당 기기에는 모델번호 ‘S5E9955’ 칩셋, 즉 엑시노스 2500이 탑재된 것으로 나타났다. 이는 갤럭시Z플립 7에 적용된 프로세서와 동일한 것으로, 올해 출시된 갤럭시 S26 시리즈에 들어간 엑시노스 2600과는 차별화된다. 또한 8GB 램과 안드로이드 17 기반 원UI 9를 구동하는 것으로 확인됐다.

긱벤치6 테스트 결과, 단일 코어 점수는 2426점, 멀티 코어 점수는 8004점을 기록했다. 이는 동일한 칩셋을 탑재한 갤럭시Z플립 7 대비 단일 코어에서 약 15%, 멀티 코어에서 약 8% 높은 성능을 보였다. 업계에서는 폼팩터 확대로 인한 발열 관리 성능 개선이 영향을 미친 것으로 보고 있다.

갤럭시 S26 FE로(모델명 SM-S741U)로 추정되는 모델이 긱벤치 사이트에 등장했다. (이미지=긱벤치)

디스플레이는 중국 CSOT의 6.7인치 OLED 패널이 적용되며, 120Hz 주사율을 지원할 것으로 예상된다. 이와 함께 화면 내장형 지문 인식 센서, 스테레오 스피커, IP68 등급의 방진·방수 기능도 탑재될 전망이다. 저장 용량은 128GB, 256GB, 512GB 등 세 가지 옵션으로 출시될 가능성이 제기된다.

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카메라는 광학식 손떨림 보정(OIS)을 지원하는 5000만 화소 메인 카메라를 비롯해 1200만 화소 초광각, 800만 화소 망원 카메라(3배 줌•OIS)가 구성될 것으로 보인다. 전면 카메라는 1200만 화소가 적용되며, 전·후면 주요 카메라 모두 4K 60프레임 영상 촬영을 지원할 전망이다.

이 밖에도 4900mAh 배터리와 45W 고속 유선 충전을 지원하며, ▲5G 통신 ▲와이파이 7 ▲블루투스 5.4 ▲NFC ▲USB 타입-C 포트 등 최신 연결 기능을 갖출 것으로 예상된다.