무신사, 국제표준 정보보호 인증 ‘ISO 27001’ 획득

무신사가 국제표준화기구(ISO) 및 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 정보보호 관리체계 최고 수준의 국제 인증인 ‘ISO/IEC 27001:2022’를 취득했다고 6일 밝혔다. 이번 인증을 통해 무신사는 글로벌 시장 확대에 필수적인 정보보안 공신력을 확보하게 됐다.

ISO 27001은 정보보호 관리체계에 대한 국제 표준 규격으로 정보보호 분야에서 가장 권위 있는 인증으로 꼽힌다. 무신사는 무신사 스토어를 포함해 무신사 글로벌 스토어, 29CM, 엠프티, 솔드아웃 등 전 서비스 운영 환경에 대해 국제 기준에 부합하는 보안 관리 역량을 공식 인정받았다.

특히 이번 인증은 무신사가 추진 중인 글로벌 사업 확장에 맞춰 국내외 고객 정보 보호 및 보안 관리의 신뢰도를 높이기 위한 선제적 행보의 일환이다. 무신사는 전사 차원의 보안 정책과 내부 운영 프로세스를 정비하고, 리스크 예방 및 대응 체계를 보완해 온·오프라인을 아우르는 글로벌 서비스 환경에서도 안정적인 보안 수준을 유지할 수 있는 기반을 다졌다.

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인증 심사 과정에서 무신사는 조직 리더십, 보안 계획, 지원 역량 등 경영시스템 요구사항과 더불어 4개 영역 93개 세부 항목에 걸친 엄격한 검증을 통과했다. 이를 통해 대내외 사이버 위협에 실시간으로 대응할 수 있는 체계적인 보안 시스템을 가동하고 있다는 점을 증명했다.

무신사 관계자는 “이번 인증 취득은 글로벌 시장에서 고객 신뢰를 확보하기 위한 핵심적인 이정표가 될 것”이라며 “앞으로도 사업 확장에 발맞춰 정보보호 관리체계를 지속적으로 고도화하고, 국내외 고객이 모두 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 보안 환경을 구축하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.