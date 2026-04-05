삼성가 상속세 12조원 납부 이달 마무리…이재용 회장 체제 본격화

이재용 삼성전자 회장 등 삼성 오너 일가의 고 이건희 선대회장 상속세 12조원 납부가 이달 마무리된다. 사법 리스크에 이어 상속세 부담이 해소돼 이재용 회장 중심 체제가 본격화할 가능성이 커졌다.

5일 재계에 따르면 이재용 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등은 이달 마지막 상속세 분납금을 납부할 예정이다.

이건희 선대회장은 지난 2020년 별세 당시 19조원 상당 주식과 부동산, 미술품 등 26조원 규모 유산을 남겼다. 유족에 부과된 상속세는 12조원이었다.

이재용 삼성전자 회장이 지난해 11월 서울 강서구 김포비즈니스항공센터에서 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위해 미국으로 출국하고 있다.

상속세 부담은 홍라희 명예관장이 3조 1000억 원으로 가장 많았다. 다음으로 이재용 회장 2조 9000억 원, 이부진 사장 2조 6000억 원, 이서현 사장 2조 4000억원 등으로 알려졌다.

이들은 상속세를 마련하기 위해 2021년 4월부터 5년에 걸쳐 세금을 분납하는 연부연납 제도를 택했다. 이달 마지막 분납을 납부하면 12조원 상속세 납부가 끝난다.

그간 홍라희 명예관장과 이부진 사장, 이서현 사장 등은 삼성전자와 삼성SDS, 삼성물산 등 계열사 지분을 단계적으로 매각하고 신탁 계약 등을 활용했다.

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이재용 회장은 주력 계열사 지분 매각 대신 배당금과 대출 등으로 재원을 마련한 것으로 알려졌다. 이 회장의 삼성전자 지분율(보통주 기준)은 상속 전 0.70%에서 1.67%로, 삼성물산 지분율은 17.48%에서 22.01%로 커졌다. 같은 기간 삼성생명 지분율도 0.06%에서 10.44%로 상승했다. 이 회장 지배력은 삼성물산에서 삼성생명, 삼성전자로 이어진다.

이재용 회장은 지난해 사법 리스크를 벗었고, 반도체 등 삼성전자의 주력 사업 실적이 개선되고 있다. 삼성 오너 일가의 상속세 부담이 해소되면 반도체와 인공지능(AI) 등 투자와 사업 재편을 확대할 것이란 전망이 나온다.