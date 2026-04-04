아르테미스 2호 국내 위성, 교신은 끝내 안돼…"추락 가능성"

[속보]우주항공청은 미국 항공우주국(NASA) ‘아르테미스 2호’에 탑재된 큐브위성 K-라드큐브와의 교신이 끝내 이루이지지 않았다고 4일 밝혔다.

우주청 측은 4일 낮 12시 30분이후 교신 및 초기 운용을 위해 투입했던 상당 인력을 철수하고, 일부 기본 인력만 남겨 K-라드큐브 모니터링 등을 진행한다고 밝혔다.

K-라드큐브는 지구 상공 4만km 사출 지점에서 이동, 6만8,000km에서 미약한 신호 수신이 이루어지긴 했으나 서로 정보를 주고 받고 위성을 제어하는 교신에는 실패했다.

아르테미스 2호에 실린 큐브위성 K-라드큐브 궤도(위) 및 궤적.(그림=우주항공청)

K-라드큐브는 자체 추력을 이용해 7만 km 정도 떨어진 지구 주변 방사선 지대인 반앨런대로 이동해, 이곳을 반복 통과하면서 과학탐사를 수행하도록 프로그램 되어 있다.

그러나 위성 제어가 이루어지지 않은 상태에서는 태양열 등 극한 우주 환경을 이겨내는 것이 현실적으로 어렵다. 태양전지판 등도 정상 전개됐는지도 확인 안된 상황이다.

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K-라드큐브는 한국천문연구원이 독자 개발한 LEO-DOS(저궤도 방사선량 계측장치)를 싣고 있다. 지구 자기장에 고에너지 입자가 갇혀 있는 반앨런대 방사선 환경을 해부하며, 삼성전자 복합칩 모듈과 SK하이닉스 메모리도 방사선 테스트를 진행할 계획이었다.

우주청 관계자는 "상당 인력이 교신을 위해 신호를 추적하며 이틀 밤을 지켜왔다"며 "기본 인력을 남겨 실낱같은 희망을 갖고 모니터링에 들어갔다"고 덧붙였다.