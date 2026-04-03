천재교육 디지털 교재, 학습용 전자책 플랫폼 '스콘'서 만난다

플렉슬(대표 권정구)이 자사의 학습용 전자책 플랫폼 ‘스콘’에 교육·출판 전문 기업 천재교육이 입점했다고 3일 밝혔다.

스콘은 천재교육 중학 체크체크 시리즈 e북 33종을 우선 서비스한다. 교과서와 연계된 문제 구성으로 기초 개념부터 고난도 응용 문제까지 단계별 학습이 가능하다. 또 과목별 시리즈로 구성돼 전 학년 전 학기에 활용 가능한 커리큘럼을 갖춘 점이 특징이다. 앞으로 스콘은 천재교육 고등 셀파 시리즈, 초등 우등생 시리즈 등 학교급별 베스트셀러 전자책도 순차적으로 선보일 예정이다.

이번 파트너십으로 스콘 이용자들은 초·중·고 인기 문제집 e북을 활용해 내신 준비와 학교 시험을 체계적으로 대비할 수 있게 된다. 태블릿, 핸드폰만 있으면 언제든 디지털 교재를 꺼내볼 수 있어 끊김 없는 공부 흐름을 이어갈 수 있는 디지털 학습 환경이 만들어지는 것이다. 스콘 앱 사용 빈도와 체류 시간이 늘어나는 만큼 학생들은 스스로 주도권을 갖고 성적 향상에 전념할 수 있다.

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스콘에서 만나는 천재교육 베스트셀러 eBook

스콘은 디지털 필기에 특화된 학습용 전자책 플랫폼이다. EBS, 해커스 등 국내 주요 교육 기업들과 동행하고 있다. 자사의 전자책 스토어 ‘스콘북카페’에서 초·중·고등학교 학생, 대학생, 전문 자격증 시험 준비생까지 아우르는 다양한 디지털 교재를 제공 중이다. 최근 e북 기반 교강사 교재 배포 지원 등 교육·출판 시장의 디지털 전환(DX)을 돕는 솔루션도 선보였다. 철저한 보안 체계도 갖춰 PDF 교재 불법 유통을 차단해 안전하고 클린한 에듀테크 생태계를 만들고 있다.

플렉슬의 권정구 대표는 “10대 스콘 유저들이 학년별·과목별로 구성된 천재교육 베스트셀러 디지털 교재들을 필요에 따라 자유롭게 활용 가능한 기회를 제공하게 돼 기쁘다”며 “e북 도입을 고민하는 교육 기업들이 안전하고 편리하게 디지털 학습 콘텐츠를 제공할 수 있도록 서비스 고도화와 파트너십 확대를 지속할 것”이라 말했다.