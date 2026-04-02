엠티데이타, 'KLPGA 챔피언스투어' 활동 프로골프단 창단

업력 19년 차 ICT 기업 엠티데이타(MTDATA,대표 옥정원)가 'KLPGA 챔피언스투어(KLPGA Champions Tour)'에서 활동하는 프로골프단을 창단, 본격적인 스포츠 마케팅에 나섰다. 풍부한 경험을 갖춘 정윤숙 단장을 필두로, 우승 경험과 탄탄한 실력을 겸비한 8인의 베테랑 프로들로 골프단을 구성했다.

'KLPGA 챔피언스투어'는 한국여자프로골프협회(KLPGA)가 주관하는 만 40세 이상 베테랑 여자 프로골퍼들을 위한 것으로, 2004년 공식 투어로 창설됐다. 출전 자격은 대회 개최일 기준 만 40세 이상이고, KLPGA 정회원과 준회원 및 티칭회원(외국선수는 별도 자격심사 후)이여야 한다.

'KLPGA 챔피언스투어' 특징은 첫째, 경기력의 경우 비거리 위주 정규투어와 달리 정교한 숏게임과 노련한 코스 매니지먼트가 승부 핵심으로 작용하고 둘째, 주목도로 과거 스타 플레이어들 귀환으로 올드 팬들의 향수를 자극하는 한편 시니어 층을 타겟으로 한 마케팅 채널로 평가받고 있으며 셋째, 스포츠 정신의 본보기를 보여준다는 점이다. 즉, 끈기 있는 도전 정신과 철저한 자기관리를 상징하는 한편 주니어 선수들에게는 '지속가능한 커리어'로 롤모델 역할을 한다.

대회 운영 방식은 정규 투어와 달리 주로 2라운드(36홀) 또는 3라운드(54홀) 스트로크 플레이로 진행하며, 매년 3월부터 11월까지 운영된다. 총상금 규모는 매년 꾸준히 증가세다. 작년에 9개 대회가 열렸고, 올해는 10개가 개최된다. 투어 상금 순위 상위자에게는 차기 시즌 시드권 을 주고 프로 활동도 보장한다.

정윤숙 엠티데이타 소속 선수단장

구현진 엠티데이타 소속 프로

엠티데이타 소속으로 'KLPGA 챔피언스투어'에 뛰는 선수 8인 중 정윤숙 단장은 1995년 KLPGA에 입단해 정규투어 33회 출전과 점프투어 4회 출전, 챔피언스투어 114회 출전 경력을 갖고 있다. 홀인원 1회와 이글 5회를 했다.

정 단장 외에 ▲부형순(1994년 입회, 정회원, 정규투어 103회 출전, 챔피언스 112회 출전해 우승 1회 2위 4회, 3위 3회) ▲구현진(입회연도 2001년, 정회원, 챔피언스투어 32회 출전, 2025년 챔피언스투어 상금랭킹 16회, 최다 노보기 라운드 기록 1회, 최다 라운드 연속 노보기 1회) ▲노양숙(2001년 입회, 정회원, 드림투어 10회 출전, 챔피언스투어 53회 출전해 2위 2번, 톱10 6회) ▲조윤주(2005년 입회, 정회원, 드림투어 16회 출전, 챔피언스 53회 출전해 우승 2회 3회 1위) ▲차혜영(2008년 입회, 준회원, 챔피언스 26회 출전) ▲최정원(2009년 입회, 준회원, 챔피언스 28회 출전 이글 1회, 2009년 글로벌 100인 교습프로 대상) ▲신미연(2009년 입회, 준회원,챔피언스 155회 출전해 우승 1회, 2위 2회, 톱10 12회, 홀인원 2회) 선수가 엠티데이타 소속으로 활동한다.

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옥정원 엠티데이타 대표는 "KLPGA 챔피언스투어는 대한민국 여자 프로골프의 살아있는 전설'들이 모이는 무대다. 만 40세 이상 정회원 및 준회원들이 참가하며, 수십 년간 쌓아온 탄탄한 기본기와 노련한 경기 운영을 선보이는 투어"라면서 "단순히 과거의 영광에 머물지 않고, 끊임없는 도전 정신으로 제2의 전성기를 여는 베테랑 선수들을 후원함으로써 '기술 숙련도'와 '지속 가능한 열정' 이라는 엠티데이타 기업 가치와 맞닿은 새로운 감동의 라운드를 실현하고 싶다"고 밝혔다.

한편 엠티데이타는 정보시스템 구축과 운영 및 유지관리를 기반으로 인공지능(AI), 빅데이터 사업 을 영위하는 ICT 기업이다. 2008년 1월 설립됐다. 2024년 기준 매출 996억, 영업이익 22억을 기록했다. 작년에 매출 1000억원을 돌파한 것으로 알려졌다. 본사는 판교에 있다.