'환자가 가장 존중 받는 병원'…이성진 순천향대서울병원장, ‘H³’ 미래 비전 제시

“환자가 가장 존중받는 병원이라는 가치를 가장 강력한 경쟁력으로 만들겠다”

이성진 순천향대학교 서울병원장은 병원의 핵심 추진 방향과 운영 비전과 관련해 “순천향이 지금까지 쌓아온 가장 큰 자산은 환자 경험과 인간 사랑의 문화로, 환자가 가장 존중받고 있다는 확신을 갖게 만드는 것이 중요하다”라며 “친절을 넘어 진료 태도와 조직 문화 전반에서 환자를 대하는 기준을 한 단계 끌어올려, 쉽게 따라올 수 없는 병원의 정체성을 구축하겠다”고 말했다.

이성진 병원장이 제시한 순천행대서울병원의 미래 비전은 H³(Happy Healing, Happy Hospital, Happy Horizon)로, ‘환자가 행복하고 병원이 행복하며 교직원이 함께 성장하는 병원을 만들어 지속가능한 발전을 이루겠다’는 의미를 담았다고 한다. 그는 “환자와 병원, 교직원이 함께 행복해야 병원의 가치도 커지고 미래도 밝아진다”며 “모두가 함께 성장하는 병원을 만들고 싶다”고 말했다.

이성진 병원장이 순천향대서울병원의 미래 비전으로 ‘H³’를 제시했다

이를 위해 가장 집중하고 있는 분야는 중증 진료 역량 강화다. 관련해 지난 3월10일 다른 의료기관에서 의뢰하는 중증 및 중증 의심 환자를 체계적이고 신속하게 진료를 연계하는 역할의 ‘중증신속지원센터’를 개소해 운영을 시작했다.

이 병원장은 “중증환자는 치료 골든타임 확보가 무엇보다 중요한 만큼, 중증신속지원센터 운영을 통해 보다 체계적이고 빠른 중증 환자 치료가 가능해질 것”이라며 “중증환자 진료 기능을 강화하는 것은 이제 선택이 아니라 필수이다. 암과 중증 환자 중심 진료 역량을 높여 상급종합병원 도약의 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

순천향대서울병원은 임상 연구뿐 아니라 전임상 연구인프라까지 단계적으로 확대해 연구 중심병원으로 성장한다는 계획도 갖고 있다. 관련해 감염내과 김태형 교수를 연구부원장으로 임명하고 중증·응급·AI·빅데이터 분야 연구 역량 강화에 나섰다.

이 병원장은 “교수들이 연구와 진료 모두에서 자부심을 가질 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “진료와 연구가 함께 발전하는 병원으로 성장시키겠다”고 말했다.

병원의 지속가능성을 위한 교직원 조직 문화와 병원환경 개선도 강조했다. 환자들이 병원을 이용하며 가장 크게 불편을 느꼈던 주차 문제는 3월부터 진료 내원객 차량 대상 전면 무료 발레파킹 서비스 제공으로 길게는 1시간 가까이 대기해야 했던 주차 불만을 크게 해소했다. 그는 “병원의 변화는 구성원 모두의 협력과 참여가 있을 때 가능하다”며 “교직원들이 자부심을 느끼고 오래 근무할 수 있는 조직 문화를 만들겠다”고 밝혔다.

이성진 병원장은 “목표는 높게 세우되 방향은 분명하게 잡고 한 걸음씩 나아가겠다”며 “순천향대서울병원이 환자에게 신뢰받고 교직원이 자부심을 느끼며 미래가 기대되는 병원이 되도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

한편 이성진 신임 순천향대서울병원장은 안과 전문의로, 1991년 순천향대의대를 졸업하고 안과학교실 주임교수, 건강과학CEO과정 원장, 순천향대서울병원 홍보실장, 진료부원장, 중앙의료원 대외협력단장을 거쳤다.