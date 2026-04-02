아이덴티티게임즈, 신작 '드래곤네스트월드' 홍보모델에 권은비 발탁

아이덴티티게임즈는 모바일 MMORPG '드래곤네스트 월드' 홍보모델로 가수 권은비를 발탁했다고 2일 밝혔다.

권은비는 '워터밤 여신'으로 불리며 매년 여름 화제의 중심에 서 있는 대표적인 핫 아이콘이다. 워터밤 무대에서 선보인 압도적인 퍼포먼스와 존재감으로 폭발적인 조회수와 이슈를 만들어낸 바 있으며, 최근까지도 각종 방송과 무대를 통해 높은 대중 인지도와 팬덤을 동시에 확보하고 있다.

드래곤네스트 월드는 전 세계 누적 이용자 2억명을 기록한 액션 RPG '드래곤네스트' 지식재산권(IP)을 기반으로 한 모바일 후속작이다. 원작 특유의 타격감과 속도감 있는 전투를 모바일 환경에 맞게 재구성했으며, 확장된 세계관과 한층 정교해진 전투 설계를 통해 새로운 모험 경험을 제공한다.

'드래곤네스트 월드' 대표 이미지. 사진=아이덴티티게임즈

드래곤네스트 월드는 간편한 조작을 지원하면서도 액션 RPG 특유의 전투 재미를 느낄 수 있는 실시간 수동 전투를 핵심으로 내세운다.

오는 9일 출시를 앞둔 이번 신작은 출시 이틀 전인 7일부터 사전 다운로드와 캐릭터 생성을 개시한다.

사전예약 참여자 전원에게는 코스튬을 비롯해 골드, 강화석, 각종 입장권과 코스튬 티켓 등 게임 초반 성장을 지원하는 다양한 보상이 지급된다.

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아이덴티티게임즈 관계자는 "드래곤네스트의 본질을 모바일에서도 충실하게 구현하는 데 집중했다"며 "자동 플레이 중심 구조에서 벗어나 이용자가 직접 컨트롤하는 재미를 강조한 액션 RPG로 선보일 것"이라고 전했다.

드래곤네스트 월드는 지난해 중국 및 동남아시아 일부 지역에서 먼저 서비스를 시작해 중국 iOS 매출 상위권에 진입했다. 이어 필리핀 등 주요 지역에서도 출시 직후 Top 10을 기록하며 글로벌 시장에서 흥행 가능성을 입증했다.