퀸잇, '2026 럭퀸세일' 진행…70만 개 상품 최대 92% 할인

라포랩스(대표 최희민·홍주영)가 운영하는 라이프스타일 플랫폼 '퀸잇'이 2일부터 19일까지 올해 상반기 최대 규모의 할인 행사 '2026 럭퀸세일'을 진행한다.

‘럭퀸세일’은 퀸잇의 연중 대형 할인 행사로, 대규모 할인과 4050 고객의 성향을 반영한 큐레이션을 기반으로 퀸잇 연 거래액의 약 15%가 발생하는 대표 프로모션으로 자리 잡았다.

이번 행사는 패션부터 뷰티,리빙 등 전 카테고리에서 약 3천여 개 브랜드, 70만 개 상품을 최대 92% 할인된 가격에 선보인다. 특히 봄 시즌 쇼핑 수요를 반영해 큐레이션을 대폭 강화한 것이 특징이다. 고객 선호도가 높은 인기 브랜드와 시즌 핵심 상품을 엄선해, 다양한 상품을 편리하게 탐색하며 취향에 맞는 상품을 발견할 수 있도록 했다.

퀸잇 행사

이번 럭퀸세일의 대표 프로모션인 ‘타임빅딜’은 매일 낮 12시 오픈되며, 퀸잇 인기 상품을 한정 시간 동안 온라인 최저가 수준으로 제공한다. 고객 체감 혜택을 높이기 위해 기획된 프로모션으로 ▲아디다스·뉴발란스 운동화 ▲나이키 트레이닝복 세트 ▲트위드 자켓 등 봄 시즌 인기 상품을 한정 특가에 만나볼 수 있다.

행사 기간 동안 48시간마다 브랜드별로 집중 할인하는 '브랜드 빅딜'에는 ▲쉬즈미스 ▲더아이잗 ▲헤라 ▲다이슨 ▲쿠쿠 ▲네파 ▲K2 ▲게스 등 백화점·글로벌 인기 브랜드가 대거 참여한다. 참여 브랜드 상품을 최대 87% 할인된 가격에 선보이며, 브랜드별 최대 20% 전용 할인 쿠폰도 추가로 제공된다. 특히 지난해 11월 진행한 럭퀸세일에서 참여 브랜드들이 높은 매출 성과를 기록하면서, 이번 행사에는 참여를 희망하는 브랜드가 크게 늘어 역대 최대 규모로 기획됐다.

이와 함께 명품, 아우터, 신발, 언더웨어, 뷰티, 리빙, 스포츠, 주얼리 등 총 13개 카테고리를 대상으로 4천여 개의 상품을 할인하는 '카테고리 특가'도 운영한다. 매일 2개 카테고리를 이틀간 집중 할인하는 릴레이 방식으로, 최대 15% 할인 쿠폰이 추가 제공된다. 또한 원하는 카테고리 특가를 놓치지 않도록 사전 알림 신청 기능도 마련했다.

라이브 커머스도 확대 편성됐다. 행사 전 티징 기간부터 본 행사까지 총 7회의 라이브 방송이 진행되며 ▲버버리 ▲구찌 ▲마이클코어스 ▲다이슨 ▲설화수 등 프리미엄 브랜드 상품을 라이브 특가로 선보인다.

이와 함께 고객이 직접 참여해 혜택을 얻을 수 있는 다양한 이벤트도 함께 진행된다. 구찌, 에트로 명품 제품을 경품으로 제공하는 래플 이벤트와 매일 오후 3시 최대 90% 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트도 운영된다.

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이번 럭퀸세일에서 새롭게 선보이는 '라이브 퀴즈쇼'도 눈길을 끈다. 행사 기간 중 월~금 매일 밤 8시에 진행되며, 퀴즈에 참여해 모든 문제를 맞히면 최대 300만 원의 적립금을 나눠 갖는 방식이다. 고객이 매일 퀸잇을 방문하며 쇼핑의 재미를 경험할 수 있도록 기획했다.

퀸잇 관계자는 "이번 럭퀸세일은 봄 시즌 쇼핑 수요에 맞춰 인기 브랜드와 상품을 엄선해 고객이 고민 없이 선택할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하는 데 집중했다"며 "역대 최대 규모의 브랜드 참여와 압도적인 혜택을 통해 봄맞이 쇼핑의 즐거움을 퀸잇에서 만끽하시길 바란다"고 말했다.