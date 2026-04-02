유니유니, 지하철 역사 화장실에 위험감지AI '새비' 시범 운영한다

인천교통공사와 업무협약 체결

중기/스타트업입력 :2026/04/02 15:19

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

인천교통공사와 유니유니는 지하철 역사 내 화장실의 안전 시스템 고도화를 위한 ‘화장실 위험감지AI 시스템(새비)’ 도입 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 시민 이용이 많은 주요 환승역을 중심으로 약 1년 간 시범 운영된다. 인천지하철 2호선 검암역, 가정역, 주안역 등 3개 역사에 시스템을 설치하고, 실제 현장에서의 작동성과 시민 반응, 운영 효과 등을 종합적으로 검증할 계획이다. 특히 가정역을 시작으로 향후 타 역사 및 타 지역으로의 확산 가능성도 함께 검토된다.

유니유니의 새비는 카메라 대신 ToF(Time of Flight) 센서를 활용해 거리값 변화 패턴을 분석하는 비영상 AI 기술로 작동한다. 불법 촬영 시도나 실신, 낙상, 폭행 등 위급 상황을 24시간 실시간 감지하고 관리자에게 즉각적인 알림을 전송한다. 영상 촬영 없이 비식별 데이터만을 활용하기 때문에 개인정보 침해 우려를 원천 차단하면서도 공공 안전의 사각지대를 해소할 수 있는 것이 강점이다.

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인천교통공사와 유니유니는 지하철 역사 내 화장실의 안전 시스템 고도화를 위한 ‘화장실 위험감지AI 시스템(새비)’ 도입 업무협약을 체결했다.

특히 이번 협약은 유니유니가 기술 지원 및 기부 설치 형태로 참여하며, 공공 안전 인프라 구축에 민간의 혁신 기술이 기부되는 상생 모델로서의 의미를 더했다.

한수연 유니유니 대표는 “지하철 역사 내 화장실에 비영상 AI 안전 시스템이 도입되는 첫 사례인 만큼, 시민들이 체감하는 안심 환경 조성에 최선을 다하겠다”며 “AI 기술이 감시가 아닌, 인간을 존중하는 ‘보호의 기술’로 자리 잡을 수 있도록 기술 고도화에 전념하겠다”고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
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