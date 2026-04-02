"AI윤리는 혁신 이끄는 제도 인프라"

과학기술정책연구원(STEPI)은 오는 9일 서울 프레지던트 호텔에서 '제469회 과학기술정책포럼'을 개최한다.

주제는 '"AI 윤리, 지난한 혁신 여정의 내비게이터'이다. AI 윤리를 기술혁신을 제약하는 규제가 아닌 기술·사회·시스템의 조화로운 혁신을 이끄는 '제도적 인프라'로 재정립하기 위해 마련했다.

주제 발표는 서지영 선임연구위원이 '혁신인프라로서의 AI 윤리: AIOLIA 돌봄로봇 사례로 본 AI 거버넌스 전환의 과제'를 발표한다. 이어 김권일 연구위원이 'AI 시대, 규범의 진화'를 발표한다.

종합토론은 이상욱 한양대 교수가 좌장을 맡는다. 패널로는 김명주 인공지능안전연구소 소장, 유주헌 보건복지부 사회서비스정책관 등이 참석한다.