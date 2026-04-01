허쉬, 초콜릿 레시피 변경…전통 초콜릿으로 회귀

허쉬가 리세스와 허쉬 일부 제품의 초콜릿 원료를 변경한다. 원료 품질을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 나온 조치다. 2027년까지 전 제품에서 인공 색소도 제거할 방침이다.

31일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 허쉬는 2027년까지 일부 제품에 사용되던 컴파운드 코팅을 순수 초콜릿으로 대체한다. ‘전통적인 밀크·다크 초콜릿 레시피’를 적용하기 위함이다. 이번 조치로 영향을 받는 제품은 리세스의 3% 미만, 허쉬 제품의 극히 일부에 그칠 전망이다.

이번 논란은 리세스 피넛버터컵 창시자 손자인 브래드 리스의 문제 제기에서 촉발됐다. 그는 허쉬가 원가 절감을 위해 밀크 초콜릿 대신 컴파운드 코팅을 사용하고, 피넛버터 대신 ‘피넛버터 스타일 크림’을 사용하는 등 품질을 낮췄다고 비판해왔다.

허쉬 초콜렛. (사진=픽사베이)

그는 지난 2월 공개서한에서 “오늘날 리세스의 정체성은 이야기꾼이 아닌 배합 결정에 의해 다시 쓰이고 있다”고 주장했다.

커크 태너 허쉬 최고경영자(CEO)는 원료 변경 결정이 해당 문제 제기 이전에 이미 내려졌다고 선을 그었다. 그는 “취임 직후 전 제품 포트폴리오를 면밀히 검토했다”며 “브랜드가 지향하는 가치에 맞게 포트폴리오를 정렬하기 위한 투자”라고 설명했다.

기존의 클래식 허쉬 초콜릿 바와 리세스 피넛버터컵은 이미 순수 밀크 초콜릿과 다크 초콜릿을 사용하고 있다. 변경 대상은 일부 미니 리세스 컵과 모양 제품, 리세스 패스트 브레이크 캔디 바, 일부 포일 포장 제품 등이다.

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허쉬는 이와 함께 ‘킷캣’ 초콜릿 레시피를 보다 부드러운 맛으로 개선하고, 2027년 말까지 전 제품에서 인공 색소를 제거할 방침이다.

태너 CEO는 “리세스 피시스와 졸리 랜처 등은 천연 색소를 사용하면서도 기존과 같은 선명한 색상을 유지할 수 있을 것”이라며 “천연 색소의 공급과 접근성이 크게 개선됐다”고 설명했다.