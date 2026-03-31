스튜디오메타케이-SBS플러스, AI 기반 여행 리얼리티 '상남자의 여행법' 공동 제작

AI 기술 기반 IP 콘텐츠 제작사 스튜디오메타케이는 SBS플러스와 손잡고 새로운 개념의 여행 예능 ‘상남자의 여행법’을 선보인다고 31일 밝혔다.

스튜디오메타케이는 넷플릭스 ‘월간남친’, MBC ‘신인감독 김연경’, MBN ‘돌싱글즈7’, KBS ‘역사스페셜-시간여행자’, ENA ‘금쪽같은 내스타’ 등 다양한 방송 프로그램에 AI 기술을 접목해 왔다.

다음달 21일 저녁 8시 40분 첫 방송되는 ‘상남자의 여행법’의 기획은 SBS플러스, 제작은 스튜디오메타케이가 맡았다. 해당 방송은 AI 기술을 접목한 차세대 여행 리얼리티 프로그램으로, 기존 여행 예능과 차별화된 제작 방식과 몰입감을 선사할 예정이다.

스튜디오메타케이, SBS P플러스와 AI 기반 여행 리얼리티 ‘상남자의 여행법’ 공동 제작.

이번 프로그램에는 추성훈, 김종국, 대성이 출연해 ‘상남자 3인방’의 브로맨스 여행기를 담았다. 세 사람은 쓸데없는 승부욕과 유쾌한 허세, 유치한 매력까지 더해진 ‘극 P 수컷’ 콘셉트로 날 것 그대로의 여행을 담아낼 계획이다.

특히 첫 여행지는 일본 규슈다. 세 출연자는 현지 맞춤 의상인 유카타를 입고 색다른 여행 경험을 선보인다. 공개된 포스터에서는 일본의 바다와 정원을 배경으로 강렬한 에너지를 발산하는 모습이 담겨 기대감을 높이고 있다.

‘상남자의 여행법’은 AI 기반 사전 시각화 기술을 비롯해 드론을 대체하는 와이드샷 및 전경 연출, 예능 특화 AI 자막 및 그래픽 디자인 시스템 등을 도입해 한층 진화된 영상미를 구현한다. 이를 통해 출연진의 역동적인 여행기를 더욱 생생하게 전달할 예정이다.

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또한 MC 김종국은 최근 과학기술정보통신부가 주최한 ‘전 국민 AI 경진대회’ 공식 홍보대사로 위촉되며 AI 대중화에 앞장서고 있는 만큼, 프로그램의 상징성과 기대감은 더욱 커질 전망이다.

제작진은 “SBS의 AI 퍼스트 전략에 발맞춰 한층 진화된 콘텐츠 제작에 도전하게 됐다”며 “AI 기술을 통해 더욱 풍성하고 역동적인 여행기를 선보일 예정이니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.