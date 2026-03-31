클라우드 AI 국제 표준 개발 공식화...한국 논의 주도

국립전파연구원은 지난 27일까지 제주에서 열린 제33차 ‘클라우드컴퓨팅 및 분산플랫폼(ISO/IEC JTC 1/SC 38)’ 국제표준화회의에서 우리나라가 제안한 클라우드 컴퓨팅 및 분산 플랫폼에서 AI 시스템을 구현하기 위한 신규 표준 개발이 승인되는 등 표준화 논의를 주도했다고 밝혔다.

회의는 한국전자통신연구원, 클라우드컴퓨팅연구조합을 비롯해 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 국내외 주요 기업을 포함해 10여 개국에서 50여 명의 전문가들이 참여했다.

한국이 제안한 표준은 클라우드 컴퓨팅 환경에서 AI 시스템이 어떻게 구성되고 운영되는지를 체계적으로 설명하기 위한 것으로 AI 애플리케이션, 시스템 및 구성 요소 간의 관계를 정의하고, 대규모 데이터와 연산이 필요한 AI 서비스를 클라우드 상에서 효율적으로 구현할 수 있는 기반을 제시했다. AI 모델 학습과 서비스 과정에서 발생하는 대규모 작업 부하를 클라우드의 환경에 어떻게 배치하고, 자원을 효율적으로 활용할지에 대한 방향도 제시했다.

관련기사

이와 함께 회의에서는 목적 특화 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 구현을 위한 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 표준 개발을 위한 논의가 시작됐으며 우리나라를 비롯해 미국, 중국 등 주요 국가들이 기술 주도권 확보를 위해 활발한 논의를 이어갔다.

정창림 국립전파연구원장은 “AI 시대의 핵심 기반인 클라우드 분야에서 우리나라가 국제표준 개발을 주도하게 된 것은 매우 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 우리 기업에 실질적으로 도움이 되는 국제표준 개발를 통해 글로벌시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.