클라우드 AI 국제 표준 개발 공식화...한국 논의 주도

국립전파연구원은 지난 27일까지 제주에서 열린 제33차 ‘클라우드컴퓨팅 및 분산플랫폼(ISO/IEC JTC 1/SC 38)’ 국제표준화회의에서 우리나라가 제안한 클라우드 컴퓨팅 및 분산 플랫폼에서 AI 시스템을 구현하기 위한 신규 표준 개발이 승인되는 등 표준화 논의를 주도했다고 밝혔다.
회의는 한국전자통신연구원, 클라우드컴퓨팅연구조합을 비롯해 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 국내외 주요 기업을 포함해 10여 개국에서 50여 명의 전문가들이 참여했다.
한국이 제안한 표준은 클라우드 컴퓨팅 환경에서 AI 시스템이 어떻게 구성되고 운영되는지를 체계적으로 설명하기 위한 것으로 AI 애플리케이션, 시스템 및 구성 요소 간의 관계를 정의하고, 대규모 데이터와 연산이 필요한 AI 서비스를 클라우드 상에서 효율적으로 구현할 수 있는 기반을 제시했다. AI 모델 학습과 서비스 과정에서 발생하는 대규모 작업 부하를 클라우드의 환경에 어떻게 배치하고, 자원을 효율적으로 활용할지에 대한 방향도 제시했다.
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이와 함께 회의에서는 목적 특화 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 구현을 위한 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 표준 개발을 위한 논의가 시작됐으며 우리나라를 비롯해 미국, 중국 등 주요 국가들이 기술 주도권 확보를 위해 활발한 논의를 이어갔다.
정창림 국립전파연구원장은 “AI 시대의 핵심 기반인 클라우드 분야에서 우리나라가 국제표준 개발을 주도하게 된 것은 매우 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 우리 기업에 실질적으로 도움이 되는 국제표준 개발를 통해 글로벌시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.