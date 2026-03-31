고환율에 외환당국 외환 34조여원 팔았다…역대 최고치

한국은행이 2025년 4분기 고환율을 진화하기 위해 약 34조여원(224억 6700만달러)의 외환을 순매도한 것으로 나타났다.

31일 원·달러 환율이 1535원을 넘어서며 주간 거래 시간 동안 전 거래일 대비 1% 이상 치솟은 가운데, 한은은 긴장감을 갖고 원·달러 환율을 지켜보고 있다고 밝혔다.

이날 한은 시장 안정화를 위해 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환 순거래액이 224억 6700만달러(약 34조 4216억원) 순매도했다고 밝혔다. 이는 2018년 하반기 외환 순거래액을 공개한 이후 사상 최고치다.

31일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전경.(사진=뉴스1)

윤경수 한국은행 국제국장은 "작년 시장안정화를 위해 수급 안정화 대책을 12월에 냈었고 구두 개입 등 여러 조치를 했다"며 "경상수지 흑자 규모 대비 거주자가 들고 나가는 (달러) 자금 규모가 워낙 커 10월에는 거주자 해외증권투자 자금이 경상수지의 3배정도 벌어지는 등 원화가 다른 통화와 괴리폭이 가장 커 바로잡을 필요가 있다고 생각했다"고 배경을 설명했다.

1400원 초반대까지 원·달러 환율이 내려왔으나 중동사태 이후로 원·달러 환율이 다시 치솟고 있는 상태다. 이날 주간 거래 장중 고가가 1536.9원까지 오르면서 한은의 달러 순매도가 더 늘어날 수 있다는 가능성도 제기될 수 있는 상황.

윤 국장은 "수급 개선이 이뤄지고 있었고 반도체 수출 전망도 좋아져 환율이 안정되는 상황이었는데 중동 상황이 생기면서 환율이 굉장히 많이 올라가는 모습이 나타나고 있다"며 "현재 상황에 대해서는 원화의 절하 폭이 다른 통화에 비해서 상당히 빠르다고 보고 있다"고 진단했다.

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그는 이어 "외국인의 국내 투자 주식 자금 유출이 많이 이뤄지고 있어 이 부분을 (한은이) 보고 있다고 보면 된다"며 "(다른 통화와) 괴리가 심해지고 심리나 쏠림이 뚜렷해지면 거기에 따른 대응을 할 것이지만 특정 환율 수준 말하긴 어렵지만 속도면에서 달러에 비해 두 배 정도 이상 빠르게 절하되는 상황이라 굉장히 긴장감을 가지고 보고 있다"고 부연했다.

윤경수 국장은 오전 신현송 한은 총재 지명자가 말한 '환율 레벨은 큰 문제가 없다' 발언에 대해 "환율 수준이 위기와 직접 연결하는게 아니고 달러 자금을 조달할 수 있는지 달러 유동성 상황이 더 중요한 요소라 그 부분을 이야기한 취지"라며 "달러 자금 조달하거나 운용하는데 전혀 문제없다, 유동성 상황은 좋은 상황"이라고 답변했다.