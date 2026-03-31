[인사]한국원자력안전기술원

인사입력 :2026/03/31 10:15

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇실장급

▲방사성폐기물 규제사업PM 이종국

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
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