7년차 공무원이 만든 AI 도구, 국회서 극찬… "이것이 진짜 국가 AI 혁신"

7년차 공무원이 만든 인공지능(AI) 도구가 모범적인 AI 혁신 사례로 꼽히며 국회와 현장 공무원, 개발자 사이에서 주목받고 있다.

30일 이해민 조국혁신당 의원은 광진구청 소속 공무원이 개발한 AI 기반 문서·법령 처리 도구 2종을 페이스북을 통해 소개했다.

코닥(kordoc)은 관공서에서 주로 사용하는 HWP, HWPX, PDF 문서를 파싱해 텍스트를 추출하고, 분석, 비교, 생성까지 지원하는 문서 처리 도구다. 단순 변환을 넘어 공공 문서 구조를 이해하고 재가공할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

이 프로그램을 개발한 공무원은 한국 내 243개 지자체와 수많은 공공기관에서 매일 HWP 문서가 대량 생산되지만 이 문서들에서 데이터를 정제해 활용하는 것은 매우 어려운 작업이었다며 AI를 통해 해결하고자 했다고 설명했다.

7년차 공무원이 만든 AI 문서 도구 '코닥'(이미지=깃허브)

기존 행정 업무는 문서에서 필요한 내용을 복사해 다른 문서나 엑셀로 옮기고, 여러 파일을 일일이 대조하며 수정하는 방식이 대부분 수작업으로 이뤄졌다. 법령 별표나 첨부 서식처럼 구조가 복잡한 문서는 텍스트 추출이 어려워 사람이 직접 확인하며 다시 작성해야 하는 경우도 많았다.

코닥은 이런 과정을 자동화한다. 문서 구조를 분석해 표와 문단을 그대로 추출하고 재사용 가능한 형태로 변환한다. 여러 문서를 동시에 비교해 변경된 내용만 추려내거나 필요한 정보만 선별해 새로운 문서를 생성할 수 있다. 반복적인 복사, 붙여넣기, 비교 작업을 AI가 대신 수행하도록 만든 것이다.

또한 학교 교육과정 계획서, 시설 점검 보고서, 법령 별지 문서, 지자체 소식지 등 5개 실제 공공 프로젝트에서 수천 건의 문서를 처리하며 도구의 성능을 검증했다고 이 공무원은 밝혔다.

함께 공개한 한국법 MCP(korean-law-mcp)는 대한민국 법령 체계를 AI가 직접 활용할 수 있도록 구조화한 도구다. 법률, 판례, 행정규칙, 자치법규, 헌재 결정, 조세심판, 관세 해석 등을 64개 기능으로 나눠 AI 어시스턴트나 터미널에서 바로 호출할 수 있도록 했다.

약칭 자동 인식, 조문번호 변환, 법령 위임 구조 시각화 등 법률 업무에 특화된 기능도 포함됐다. 특히 HWP 기반 별표, 별지 문서를 자동으로 내려받아 표와 텍스트를 마크다운 형태로 변환하는 기능은 반복 업무를 줄이는 데 효과적이라는 평가다.

법령 업무 역시 자동화됐다. 기존에는 법제처 사이트에서 법률, 시행령, 판례를 각각 검색해 수동으로 연결해야 했지만, 해당 도구는 법령 검색부터 관련 판례, 해석 사례까지 한 번에 조회할 수 있도록 통합했다. 조문 단위로 구조화된 데이터를 바로 활용할 수 있어 정보 탐색과 정리에 드는 시간을 크게 줄일 수 있다는 설명이다.

그는 한국에 1600개 이상의 현행 법률과 1만개 이상의 행정규칙, 대법원, 헌법재판소, 조세심판원, 관세청까지 이어지는 방대한 판례 체계가 존재하지만 이를 활용하기 위한 개발 환경은 비효율적이었다고 지적했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 법령 시스템 전체를 구조화된 형태로 재구성했다고 설명했다.

해당 도구를 소개한 이해민 의원은 "국가 AI 전환은 AI 챗봇 쓴다고 되는 것이 아니라 공무원의 일상이 AI로 편리해지는걸 의미한다"며 행안부에서 이런 내용을 참고할 것을 촉구했다.

관련기사

한편, 해당 공무원은 개발한 도구를 깃허브를 통해 공개했으며 7년차 광진구청 공무원이라고만 밝히고 구체적인 신원은 공개하지 않았다.

광진구청 측은 "해당 공무원 존재는 인지하고 있으나 사실 관계는 확인 중"이라며 "당사자 의견을 반영해 향후 대응을 검토할 계획"이라고 밝혔다.