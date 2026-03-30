오픈AI, 이용자·점유율·수익성 삼중 위기…챗GPT 독주 시대 저문다

오픈AI의 챗GPT가 이용자 이탈, 시장 점유율 하락, 천문학적 적자라는 삼중 위기에 직면했다.

30일 트래픽 분석업체 시밀러웹에 따르면 챗GPT의 생성형 인공지능(AI) 웹 트래픽 점유율은 지난해 1월 86.7%에서 올해 1월 64.5%로 약 22.2%포인트(p) 급락했다. 앱 분석업체 앱토피아 집계 기준 미국 모바일 앱 시장 일일 활성 이용자(DAU) 역시 같은 기간 69.1%에서 45.3%로 떨어졌다.

이용자 수도 눈에 띄게 줄었다. 올해 2월 챗GPT의 월간 활성 이용자(MAU)는 약 53억5000만명으로 전월 대비 6.5% 감소했다. 지난해 말부터 올해 초까지 약 6주 사이 일일 방문자 수는 2억 3000만명에서 1억 5000만명으로 22% 급감했다.

미국 인공지능(AI) 회사 오픈AI가 개발한 AI 채팅로봇 '챗GPT' (사진=로이터/뉴스1)

이용자가 줄어드는 와중에 비용 부담은 오히려 커지고 있다. 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 입수한 오픈AI 내부 추정에 따르면 올해 영업손실은 140억 달러(약 21조원)에 달할 전망으로, 전년 대비 약 3배 수준이다. 현금 소모액도 최대 250억달러로 예상된다. 데이터센터 구축과 고성능 그래픽처리장치(GPU) 확보에 막대한 비용이 투입되면서 매출 증가 속도를 웃도는 지출 구조가 고착화되고 있다는 지적이다.

재무 압박은 사업 재편으로 이어졌다. 오픈AI는 지난 24일(현지시각) 영상 생성 AI 서비스 소라를 출시 2년여 만에 종료했다. 높은 연산 비용에 저작권·딥페이크 논란까지 겹쳐 수익성 확보가 어렵다고 판단한 데 따른 것이다. 성인 콘텐츠 생성 기능인 '성인모드'도 투자자·내부 반발과 기술적 한계를 이유로 출시가 무기한 연기됐다.

관련기사

조직 내부에서도 균열이 감지된다. 창립 멤버 11명 가운데 현재 잔류 중인 인물은 샘 올트먼 최고경영자(CEO)와 그렉 브록먼 사장 등 2명에 불과하다. 미국 전쟁부(국방부)와의 AI 기술 계약 논란 이후 핵심 인재 이탈이 이어졌으며, 계약 발표 직후 챗GPT 앱 삭제율이 하루 만에 약 300% 급등하는 등 이용자 반응도 직격탄을 맞았다.

오픈AI는 지난해 12월 구글 제미나이의 급성장에 대응해 내부적으로 중대경보(코드레드)를 선언하고 챗GPT 개선에 집중하는 긴급 체제에 돌입한 바 있다. 피지 시모 오픈AI 애플리케이션 부문 CEO는 지난 17일(현지시각) 전사 회의에서 "지금 우리에게 가장 중요한 건 집중력을 유지하고 매우 잘 실행하는 것"이라고 강조했다.