SFC, 청색 OLED 특허 지켰다...대법원, SK머티리얼즈JNC 상고 기각

SFC가 청색 유기발광다이오드(OLED) 특허를 지켰다. 경쟁사인 SK머티리얼즈JNC가 SFC 특허는 무효라고 주장했지만 대법원이 받아들이지 않았다.

30일 업계에 따르면 대법원은 지난 12일 SK머티리얼즈JNC가 청구한 상고심에서 SK머티리얼즈JNC의 주장을 기각했다. 지난 2024년 8월 특허법원이 SFC 특허가 유효라고 판결하자, SK머티리얼즈JNC가 이에 불복하고 대법원에 상고했던 것인데 무위로 돌아갔다.

쟁점 특허는 SFC의 청색 OLED 특허 '다환 방향족 유도체 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자'(등록번호 2094830)다. 해당 특허는 청색 OLED에서 핵심인 형광 도판트 기술이다.

(자료=SFC)

대법원의 상고 기각 후 지난 25일 특허심판원에 무효심판 환송사건이 접수됐다. 특허심판원은 지난 2022년 해당 특허가 무효라고 심결했는데, 이번 대법원 상고 기각에 따라 유효 취지에 맞게 다시 심리할 것으로 예상된다. 새로운 쟁점이 나타나지 않는 이상 SFC 특허는 유효라고 최종 판단될 가능성이 크다.

해당 특허에 대한 두 업체 분쟁은 지난 2020년 시작됐다. 한국JNC가 2020년 청구한 특허무효심판에 SK머티리얼즈JNC는 참고인으로 참여했다.

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SK머티리얼즈JNC는 지난해 대법원이 상고심에서 본안 심리를 열기로 결정하자, SFC 특허 무효화가 가능하다고 기대했던 것으로 알려졌다. 대법원이 특허사건에서 본안 심리를 여는 사례가 적기 때문이다.

두 업체는 청색 OLED 도판트 시장을 양분하고 있다. SFC는 삼성디스플레이와 일본 호도가야의 합작사다. 삼성디스플레이가 사용하는 청색 OLED 형광 도판트는 대부분 SFC가 공급한다. SK머티리얼즈JNC는 일시적으로 삼성디스플레이에 청색 OLED 형광 도판트를 공급한 바 있다.