곽동신 한미반도체 회장, 30억원 규모 자사주 추가 취득

한미반도체는 곽동신 회장이 30억원 규모의 자사주를 추가 취득한다고 30일 밝혔다.

이로써 곽 회장은 2023년부터 총 565억원(69만3722주)의 자사주를 취득하게 된다.

곽동신 한미반도체 회장.(사진=한미반도체)

취득 예정 시기는 4월 27일로, 장내에서 취득할 예정이다. 이번 취득이 완료되면 곽동신 회장의 지분율은 33.57%로 높아진다.

곽 회장은 2023년부터 본격적으로 사재로 자사주를 매입해오고 있다.

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곽 회장은 “찰리 멍거가 강조한 ‘훌륭한 기업을 적절한 가격에 사서 오래 보유하라’는 원칙을 본인의 경영에 적용했다”며 “한미반도체는 오랜기간 독보적인 기술력을 축적하며 성장해 왔다. 경영자이자 1대 주주로서 회사의 본질적인 가치를 믿고 주주들과 함께 장기적인 성장의 결실을 나누고 싶다”고 말했다.

한편 한미반도체는 AI 반도체의 핵심 부품인 HBM(고대역폭메모리) 생산에 필수적인 TC 본더 장비 분야에서 테크인사이츠 기준 71.2% 점유율로 세계 1위를 차지하고 있다.