[인사] 한국후지쯔

인사입력 :2026/03/30 15:36

남혁우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇ 임원 승진

▲ 서비스&솔루션 영업1본부장 임동진

▲ 서비스&솔루션 영업2본부장 김종곤

남혁우 기자firstblood@zdnet.co.kr
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