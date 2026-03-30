AI 배우 쓰려면 인간만큼 비용 내라…할리우드 노조, '틸리세' 부과 추진

미국 배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA)이 인공지능(AI) 합성 캐릭터를 영화에 사용할 경우 실제 배우 수준의 비용을 부담하도록 수수료를 부과하는 방안을 스튜디오와 협상 중이다.

28일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 던컨 크랩트리-아일랜드 SAG-AFTRA 사무총장은 워싱턴 AFL-CIO 노동자 서밋에서 "단체교섭이 AI 기술 규제를 위한 가장 빠르고 효과적인 수단"이라고 밝혔다. 그는 AI 도입 속도가 규제를 앞지르는 상황에서 조직 노동계가 기술 활용 방식의 실질적 견제 역할을 하고 있다고 강조했다.

노조가 추진하는 핵심 방안은 논란이 된 AI 배우 틸리 노우드의 이름을 딴 '틸리세(Tilly Tax)'다. 틸리세는 실존 인물과 무관한 AI 합성 캐릭터를 기용할 때 실제 배우를 고용하는 것과 동일한 비용이 들도록 수수료를 부과하는 것이 특징이다.

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AI 배우 틸리 노우드 (사진=틸리 노우드 인스타그램 갈무리)

AI는 SAG-AFTRA와 할리우드 스튜디오 간 진행 중인 계약 협상의 최대 쟁점이다. SAG-AFTRA는 2023년 약 4개월간의 파업 끝에 스튜디오들이 디지털 복제본 사용 시 배우 동의와 적정 보상을 의무화하는 조항을 확보했다. 기존 계약은 오는 6월 만료된다. SAG-AFTRA는 실제 배우의 디지털 복제본과 합성 캐릭터 모두를 포함한 AI 출연자(퍼포머) 전반의 사용 제한을 협상 목표로 삼고 있다.

크랩트리-아일랜드 사무총장은 '노 페이크 법(NO FAKES Act)' 통과를 요청하는 등 입법 차원의 대응도 병행 촉구했다. 이 법안은 AI로 생성된 무단 딥페이크로부터 개인을 보호하기 위해 자신의 목소리와 외모에 대한 소유권을 법적으로 보장하는 내용을 담고 있다.



그는 틸리세 추진 배경을 두고 "경제적 인센티브가 인간의 일자리를 위한 방향으로 작동하도록 해야 한다"고 피력했다.