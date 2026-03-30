아톤-티오리, RSAC 2026서 B2B 마케팅 공동 추진 '맞손'

아톤(대표 우길수)과 티오리(대표 박세준)이 세계 최대 보안 전시회 'RSAC 2026'에서 엔터프라이즈 보안 사업 확장을 위해 힘을 합치기로 했다.

아톤과 티오리는 지난 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 진행한 세계 최대 사이버보안 컨퍼런스 RSAC 2026 현장에서 업무협약을 체결했다.

양사는 티오리의 AI 보안 기술력과 아톤의 탄탄한 비즈니스 네트워크를 결합해 국내외 보안 시장 내 영향력을 공격적으로 확대할 계획이다. 양사의 핵심 협력 과제는 티오리의 LLM(거대언어모델) 네이티브 정적 애플리케이션 보안 점검(SAST) 솔루션인 ‘진트 코드(Xint Code)’의 글로벌 마케팅 및 판로 개척이다.

(왼쪽부터) 박세준 티오리 대표, 김종서 아톤 미래전략위원회 의장이 업무협약서를 들어 보이고 있다.(사진=아톤)

이번 협약에 따라 아톤은 금융 및 통신 등 자사가 보유한 비즈니스 네트워크를 활용해 티오리의 AI 보안 솔루션 '진트 코드(Xint Code)' B2B 마케팅을 공동 추진하기로 했다.

‘진트 코드’는 AI가 보안 전문가의 시각에서 코드의 설계와 맥락을 심층 분석하여 취약점을 탐지하는 솔루션이다. 수백만 줄의 방대한 소스 코드를 12시간 이내에 전수 조사해 기존 자동화 도구들이 식별하지 못했던 치명적인 취약점을 정밀하게 찾아낸다. 특히 글로벌 보안 대회에서 인간 전문가들을 제치고 1위를 차지하며 기술력을 세계적으로 입증한 바 있다.

관련기사

박세준 티오리 대표는 "티오리의 혁신적인 AI 보안 기술과 아톤이 보유한 강력한 비즈니스 네트워크가 만나 엔터프라이즈 보안 시장에 새로운 표준을 제시할 것"이라며 "이번 협력을 통해 글로벌 기업들이 직면한 복잡한 보안 문제를 ‘진트 코드’로 해결하고, 안전한 소프트웨어 개발 생태계를 구축하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

아톤 관계자는 "티오리에 대한 전략 투자를 시작으로 AI 보안 역량 확보에 집중해왔고, 이번 업무협약으로 본격적인 사업 협력 단계에 진입했다"며 "아톤이 보유한 비즈니스 네트워크를 통해 티오리의 우수한 AI 보안 솔루션을 시장에 확산시키는 한편, 자체 기업 보안 사업도 공격적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.