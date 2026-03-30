61세 넘긴 퇴직자 등에 연구비 최대 5년 12.5억원 지원

정부가 퇴직자를 포함한 석학 지원 사업에 착수했다. 우선 올해부터 내년까지 40명을 선발한다.

과학기술정보통신부는 30일 '2026년도 국내 글로벌 석학 연구역량 활용 지원사업' 신규과제 선정계획을 공고했다고 밝혔다.

이 사업은 이재명 정부 기초연구 생태계 조성과 과학기술 인재강국 실현 일환으로 석학·고경력 은퇴 과학기술인을 지원하기 위해 신설했다.

대상은 1964년 이전 출생자다. 정년이 지났거나, 오는 7월 1일 기준 3년 이내 정년인 연구자가 대상이다. 출연연구기관이나 대학 모두 지원 가능하다.

올해 선발 인원은 20명 내외다. 지원은 6월부터다. 내년에도 20명 추가 선발한다. 연구자에게는 연간 2억 5,000만원씩, 최대 5년(2+3) 지원한다. 올해는 총 25억원을 배정했다. 성과 평가는 단계별로 이루어진다.

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단, 연구자 소속 기관이 정부 지원금과 동일한 규모의 비용(현물 가능)을 매칭해야 한다.

이준배 미래인재정책관은 “석학들이 평생 일궈온 연구 현장을 떠나지 않고 지식의 깊이를 더해가는 과정 자체가 대한민국 과학기술의 소중한 동력이 될 것”이라며, “석학의 연구 경력이 국가 R&D의 핵심 힘으로 이어지도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.