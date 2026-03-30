[미장브리핑] 美 3월 고용지표·4월 韓 채권 WBGI 편입 시작

▲ 4월 3일(현지시간) 미국 3월 고용지표 발표. 비농업고용자수는 지난 2월 9만 2000명 감소했으나 이달엔 5만 1000명으로 증가 전환할 것으로 관측. 실업률은 2월 4.4% 수준으로 비슷할 것으로 예측.

▲4월 1일 미국 3월 ISM 제조업지수 발표. 2월 52.4에서 소폭 하락 예상.

▲컨퍼런스보드는 3월 31일 미국 3월 소비자신뢰지수 발표. 지난 2월 91.2로 반등했으나 금번 88 내외로 반락 예상.

(사진=이미지투데이)

▲3월 31일 중국 3월 국가통계국 제조업 지수·서비스업 지수 발표. 서비스업 지수 50을 상회할지 주목.

▲에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 3월 31일 일본을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리와 원자력 등 에너지·인공지능(AI)·보건·군사 훈련 등을 논의할 예정이며 4월 3일에는 한국 방문해 정상회담 예정.

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▲30일부터 미국 연방은행 총재 연설 대기. 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재, 오스틴 굴스비 시카고 연방은행 총재, 알베르토 무살렘 세인트루이스 연방은행 총재, 로리 로건 댈러스 연방은행 총재 연설 예정. 중동 전쟁에 따른 인플레이션 등 주목.

▲지수 제공업체 FTSE Russell은 4월 한국 국고채의 WGBI(세계국채지수) 편입을 시작. 편입은 11월 편입 완료를 목표로 8개월에 걸쳐 매월 동일 비율로 편입이 진행될 예정. WGBI 내 한국비중은 1.89%로 추종 자금(3조달러) 감안시 567억달러가 유입되나 8회로 안분돼 월 71억달러 유입 추정. 큰 손인 일본계 투자자 움직임과 국고채 금리 영향에 주목.