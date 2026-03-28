정부, 우승상금 5억 상향 '올해의 K-스타트업' 시행

과기정통부·중기부 등 9개 부처 참여...부처별 예선리그 거쳐 12월 왕중왕전

중기/스타트업입력 :2026/03/28 12:43

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

과기정통부, 중기부 등 9개 정부 부처가 협업해 개최하는 국내 최대 규모 범부처 창업경진대회인 ‘올해의 K-스타트업' 행사가 본격 추진된다. 올해는 예비창업자를 발굴·육성하는 '모두의 창업 프로젝트'를 중기부가 새로 추진함에 따라 기존 '예비창업+초기창업' 투 트랙으로 운영되던 '도전! K-스타트업'을 '올해의 K-스타트업'으로 개편, 초기창업기업 중심으로 지원을 강화한다.

또 창업 열풍 확산을 위해 우승상금을 기존 3억원에서 5억원으로 상향하고, 초기창업패키지 등 후속 지원사업의 우선 선정대상을 상위 6개팀에서 상위 20개팀으로 확대한다. 팁스 운영사 등이 참여하는 별도의 투자 프로그램도 신설, 투자 유치도 지원한다. 올해는 혁신 AI 기업을 발굴하기 위해 신설한 AI리그를 비롯해 9개부처가 협업해 총 12개 리그를 운영한다.

12개 리그는 혁신창업리그, 학생리그, 국방리그, 여성리그, 기후에너지환경리그, 관광리그, 지식재산리그, 국방과학기술리그, AI리그, 연구자리그, 콘텐츠리그, 스포츠리그 등이다. 이 행사에는 과기정통부,중소벤처기업부, 교육부, 국방부, 문화체육관광부, 기후에너지환경부, 성평등가족부, 지식재산처, 방위사업청이 참여한다.

한성숙 중기부 장관 (사진=뉴스1)

27일 한성숙 장관은 “이번 대회를 통해 그간 '올해의 K-스타트업'이 배출한 뤼튼테크놀로지스, 엘디카본, 라이온로보틱스 뒤를 이을 국가대표 혁신기업이 탄생하기를 기대한다”며 “중기부는 올해 새롭게 추진하는 모두의 창업 프로젝트와 함께 창업 인재들의 여정을 든든하게 뒷받침하겠다”라고 밝혔다.

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‘올해의 K-스타트업 2026’은 27일 통합공고를 시작으로 8월까지 부처별 예선리그를 진행하고, 이후 예선리그를 통과한 창업기업들이 참여하는 통합본선을 거쳐 12월 최종무대인 왕중왕전에 진출할 20개팀을 선발한다. 왕중왕전을 통해 '올해의 K-스타트업'을 선정해 최대 5억원의 상금을 시상하는 것으로 여정을 마무리한다.

'올해의 K-스타트업' 참여를 희망하는 창업기업은 K-스타트업 누리집(www.k-startup.go.kr)에 게시된 통합 공고문과 예선리그 운영 부처별 세부 모집공고를 확인, 접수기간에 맞춰 신청하면 된다.

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
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