하정우 AI수석, 세계 최고 AI학회 NeurIPS 심사 2년 연속 맡는다

하정우 대통령실 인공지능(AI)미래기획수석이 세계 최고 권위의 AI 학술대회인 신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2026에 수석심사위원(SAC·Senior Area Chair)으로 참여한다.

하 수석은 지난 26일 자신의 페이스북에 "작년에 이어 올해도 NeurIPS SAC로 참여하기로 했다"며 "개인 시간을 활용해 최신 AI 연구 흐름과 데이터, 적용 문제, 평가 방법 등 디테일에 대한 감을 유지하려는 목적"이라고 밝혔다. 그러면서 "아마도 유일한 고위공직자 SAC일 것"이라고 덧붙였다.

NeurIPS는 1987년 창설 이후 머신러닝·계산신경과학 분야 최고 권위 학술대회로 자리매김한 학회다. 올해 행사는 오는 12월 6일부터 12일까지 호주 시드니에서 열릴 예정이다. SAC는 학회 논문 채택 심사 체계의 핵심 직책으로, 전 세계에서 연구역량이 검증된 300여명의 AI 연구자들이 참여해 AC(Area Chair)들과 함께 최종 채택 논문을 가려낸다.

관련기사

하정우 AI미래기획수석 (사진=뉴스1)

AC가 리뷰어들의 심사 의견을 종합해 채택·거절 권고 메타리뷰를 작성하는 역할이라면 SAC는 다수의 AC를 감독하며 결정의 품질과 일관성을 최종 관리하는 자리다.

하 수석은 공직 임명 전 네이버클라우드 AI이노베이션센터장으로 재직하며 거대언어모델(LLM) '하이퍼클로바X' 개발을 총괄했다. NeurIPS를 비롯해 국제머신러닝학회(ICML), 국제학습표현학회(ICLR) 등 최상위 AI 학술대회에서 심사위원과 조직위원으로 활동해 온 이력이 있다. 하 수석은 "올해도 국내 연구자들의 연구 결과가 많이 채택되면 좋겠다"고 말했다.