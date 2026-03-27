위메이드플레이 '애니팡2', 블랙홀 어드벤처 누적 플레이 3억건 돌파

위메이드플레이(대표 우상준)는 모바일 게임 '애니팡2'의 최고 레벨 이용자용 콘텐츠 ‘블랙홀 어드벤처’가 개설 17개월 만에 누적 플레이 3억 4천만여 건을 기록했다고 27일 밝혔다.

블랙홀 어드벤처는 미지의 우주에서 발생한 퍼즐 블랙홀에서 무한대로 제시되는 퍼즐 스테이지를 격파한 일주일간의 점수로 순위를 매기는 경쟁형 콘텐츠로, 2024년 11월 개설됐다.

애니팡2에서 정규 스테이지를 전부 통과한 이용자들만 입장할 수 있는 블랙홀 어드벤처는 개설 이래 만랩 콘텐츠, 최상급 퍼즐로 불리며 이달 28회차 경연을 시작했다. 이 콘텐츠는 월평균 2100만건 이상 진행됐으며, 16개월 만에 누적 3억4500건의 플레이를 기록했다. 아울러 3만 5000명의 만랩 이용자들이 참여했다.

'애니팡2' 블랙홀 어드벤처 이미지. 제공=위메이드플레이

애니팡2 개발을 맡고 있는 정성원 PD는 "게임 이용자의 극소수 비중인 만랩 유저들이 달성한 이번 기록은 퍼즐, 캐주얼 게임에서 맞춤형 콘텐츠의 수요를 보여준 사례"라며 "자체 빅데이터를 활용한 이용자 분석을 통해 콘텐츠, 서비스 고도화에 나설 계획"이라고 말했다.