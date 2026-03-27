엑셈, 오라클 데이터베이스 SQL 튜닝 세미나 성료

AI 기반 IT통합 성능관리전문 기업 엑셈(대표 조종암, 고평석)은 서울 강서구 마곡동 소재 엑셈 사옥에서 26일 개최한 '오라클 데이터베이스(DB) SQL 튜닝 세미나'를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

엑셈에 따르면, 이번 오라클 DB SQL 튜닝 세미나에는 대기업, 금융권, 공공기관 등 다양한 분야의 데이터베이스 운영 담당자 60여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 이날 세미나에서 엑셈 김형웅 컨설턴트는 오라클 DB 성능 이슈 해결을 위한 다양한 SQL 튜닝 인사이트를 소개하며 튜닝 대상 선정과 SQL Plan 해석, 인덱스 및 조인 최적화 등 단계별 SQL 튜닝 방법론을 실무 관점에서 체계적으로 전달했다.

또한 엑셈은 세미나 참석 고객 대상으로 하이브리드 클라우드 환경 통합 모니터링 솔루션 ‘엑셈원(exemONE)’과 거대언어모델 운영(LLMOps) 플랫폼 ‘엑셈블(eXemble)’ 등 엑셈의 최신 솔루션을 소개하는 시간을 가졌다.

엑셈은 26일 오라클 데이터베이스 SQL 튜닝 세미나를 마곡 사옥에서 개최했다.

엑셈은 올해 데이터베이스 기술 세미나를 지속적으로 개최할 예정이다. 6월 25일 SQL Server 튜닝 세미나, 9월 3일 오라클 DB SQL 튜닝 세미나, 11월 5일 포스트그레SQL(PostgreSQL) 세미나가 예정돼 있다.

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한편 엑셈은 지난해 '막힘없이 PostgreSQL'을 출간한 데 이어 최근 'PostgreSQL Wait Interface'를 출간하며 오픈소스 DB 중 가장 인기 있는 포스트그레SQL을 십분 활용하기 위해 필요한 지식과 노하우를 공유하기도 했다.

고평석 엑셈 대표는 "양질의 데이터가 기업의 운명을 좌우하는 AI 시대에 데이터베이스 관리 중요성이 더욱 커졌다"면서 "앞으로도 최고의 역량을 보유한 엑셈의 데이터베이스 엔지니어들을 앞세워 고객사의 데이터를 안전하게 지켜드리겠다"고 말했다.