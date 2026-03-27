사후 대응 그만…시큐웨이브·팀뷰어, DEX로 IT 운영 패러다임 바꾼다

시큐웨이브가 팀뷰어와 함께 디지털 직원 경험(DEX) 플랫폼을 앞세워 국내 정보기술(IT) 운영 시장 공략에 속도를 낸다.

시큐웨이브는 지난 24일 서울 여의도 콘래드 서울에서 '팀뷰어 DEX 파트너 커넥트 2026'을 팀뷰어와 공동 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 기존 IT 운영 방식을 사후 대응에서 사전 예방 중심으로 전환하는 팀뷰어 DEX 전략과 파트너 프로그램을 소개하기 위해 마련됐다. 현장에선 DEX 솔루션 및 고투마켓(Go-To-Market) 전략 소개, DEX 데모 시연, 파트너 프로그램 안내 및 네트워킹 세션 등이 진행됐다.

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(사진=시큐웨이브)

팀뷰어 측에선 이혜영 대표가 DEX 기반 비즈니스 방향성을 제시했으며 권일선 영업총괄본부장이 DEX 솔루션 및 고투마켓 전략을 공유했다. 김도연 상무는 실제 환경 기반 비즈니스 적용 시나리오를 시연했다. 시큐웨이브 측에선 김준원 이사가 총판 파트너 프로그램과 파트너 비즈니스 확대 방안을 발표했다.

시큐웨이브는 "파트너 중심의 마케팅 및 영업 지원 프로그램을 지속 확대하며 팀뷰어와의 협력을 기반으로 DEX 시장 공략을 본격화할 계획"이라고 말했다.