[인사] 기후에너지환경부

인사입력 :2026/03/27 15:36

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보 ▲감사관 진명호

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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