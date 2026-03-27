CJ온스타일, KBO 굿즈 내달 9일 공식 출시

CJ온스타일은 ‘2026 신한 SOL KBO리그 미디어데이&팬페스트’ 현장에서 처음 공개한 10개 구단 굿즈 부스에 관람객이 몰리며 큰 관심을 모았다고 27일 밝혔다.

지난 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 미디어데이 행사에서 CJ온스타일은 현장 부스를 마련하고 10개 구단 협업 굿즈를 선보였다. 부스에는 KBO 리그 팬들의 방문이 이어져 현장이 붐볐으며, 굿즈 전시와 포토존, 야구 콘셉트 네임 스티커 프린터 체험 등이 운영됐다.

‘일상 속 우승 기원’을 콘셉트로 KBO와 협업한 이번 굿즈는 4월 9일 CJ온스타일 모바일 앱에서 출시된다. 이번 시즌 굿즈는 대형 피크닉매트, 경량 양우산, 방도스카프, 타월 키링과 핸드타월, 유니폼 샤쉐, 우승기원 명태 등 총 12종으로 구성됐다.

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26일 KBO 리그 미디어데이에서 공개한 CJ온스타일 굿즈 부스에서 관계자가 굿즈를 소개하고 있다

CJ온스타일 관계자는 “시즌 전반에 걸쳐 트렌디한 굿즈와 차별화된 라방으로 팬들과의 접점을 확대해 KBO 콜라보 열풍을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

CJ온스타일은 ‘언제 어디서나, 나만의 스타일로 응원즁’ 슬로건의 팬 참여형 캠페인 ‘응원즁’도 진행한다. 오는 3월 28일 오후 1시에는 방송인 유병재와 함께하는 ‘크보집즁’ 모바일 라방을 통해 KBO 리그 개막전과 연계한 팬덤 소통을 이어갈 예정이다.