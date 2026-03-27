본에이아이, 美 핵심 안보 싱크탱크서 한·미 방산 협력 논의

본에이아이(대표 이도경)가 미국 핵심 안보 싱크탱크에서 한국의 압도적인 풀스택 제조 인프라를 바탕으로 한·미 방산 동맹에 기여하겠다는 청사진을 밝혔다.

이도경 본에이아이 대표는 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 스팀슨센터 주최로 열린 ‘한·미 방산 협력 라운드테이블'에 한국 방산 스타트업 대표로 참가했다.

이번 행사는 국제 안보에 특화된 스팀슨센터 주최로 한·미 양국 간 조선 및 방위 산업의 협력 확대안을 논의하기 위해 마련됐다.

미국 워싱턴 DC 스팀슨센터 한·미 방산 협력 라운드테이블에서 발언하는 이도경 본에이아이 대표

이날 '차세대 방산 협력: 한·미 국방 산업 생태계 내 스타트업 통합'을 주제로 열린 세션에서는 미국의 혁신적인 국방 획득 체계인 DIU 혁신 모델을 한국 방산 생태계에 어떻게 구현할 것인가가 핵심 아젠다로 다뤄졌다. 한국 스타트업 중 유일하게 초청된 이 대표는 미 현지 방산 전문가들과 함께 패널로 나서 깊이 있는 의견을 교환했다.

이 대표는 한국이 가진 제조 인프라의 강점을 강조하며, 방산 딥테크 스타트업으로서 본에이아이의 역할과 기여 방안을 제시했다.

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이 대표는 "한국은 반경 250km 내에 소재·부품·장비부터 주요 하드웨어 설계, 제조, 소프트웨어 개발 역량까지 모두 집적돼 있는 세계적 수준의 인프라를 갖추고 있다"며 "이런 지리적 강점을 활용하면 최단 시간 내 풀스택 방산 솔루션을 개발하고 양국 안보에 필요한 시스템을 대량 공급할 수 있다"고 설명했다.

이어 "지능화되는 차세대 전장 환경에 발맞춰 무인항공기, 무인로봇차량, 무인수상정 등 주요 하드웨어의 대량 양산 체계 구축과 딥테크 R&D 고도화에 공격적으로 투자하고 있다"면서 "스타트업 특유의 속도와 혁신으로 한·미 방산 동맹의 든든한 축이 되겠다"고 덧붙였다.