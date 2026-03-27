방미통위,지역‧중소 방송 프로 제작지원 48개 작품 선정

지역 역사와 문화, 공동체 이야기를 다룬 다큐멘터리, 예능, 시사 등 지역중소 방송 우수 프로그램에 대해 정부 차원의 제작 지원이 이뤄진다.

방송미디어통신위원회는 27일 ‘2026년도 지역‧중소 방송 프로그램 제작지원’ 대상작으로 21개 방송사의 48개 프로그램을 최종 선정했다.

지역 중소 방송의 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 심사위원회 평가를 거쳐 매년 우수 프로그램을 제작 지원하는 사업으로, 올해는 전년 대비 10억 원의 예산이 증액된 46억 원을 지원할 예정이다.

지역의 역사와 문화, 공동체 이야기를 다룬 다큐멘터리, 예능, 시사 등 다양한 분야의 프로그램이 선정됐으며 올해는 특히 지역밀착형 라디오 분야를 신설해 지역 청취자와의 소통을 강화하도록 했다.

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지역 중소 방송의 경쟁력 및 지역사회 공론장으로서의 역할 강화를 위한 이번 지원 사업은 일본‧중국‧캐나다 등 해외 방송사와의 공동제작도 적극 지원하며 지역균형 발전뿐 아니라 글로벌 경쟁력 제고에도 기여할 방침이다.

김종철 방미통위원장은 “지역중소 방송은 지역사회 공론장으로서 공적 역할을 수행하는 핵심 매체”라며 “앞으로도 지역‧중소 방송이 공익 프로그램 제공 등 본연의 기능을 충실히 수행할 수 있도록 지원 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.