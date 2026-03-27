최신 트렌드 체험…현대백화점, ‘더현대 팝업 페스타’ 진행

현대백화점은 27일부터 다음 달 말까지 현대백화점과 현대아울렛 전국 점포에서 ‘더현대 팝업 페스타’를 진행한다고 이날 밝혔다.

더현대 팝업 페스타는 현대백화점이 기획하는 체험형 콘텐츠 행사다. 행사 기간 2030세대와 외국인 등 다양한 고객의 취향을 반영한 170여 개 팝업스토어가 열린다.

더현대 서울에서는 다음 달 2일부터 8일까지 ‘마리끌레르’ 팝업이 열리며, 판교점에서는 서브컬처 게임 ‘트릭컬 리바이브’ 팝업이 이날부터 다음 달 7일까지 진행된다. 목동점에서는 뷰티 편집숍 ‘코아시스’, 판교점에서는 피규어·프라모델 전문 팝업 등이 마련된다.

더현대 팝업 페스타 포스터. (제공=현대백화점그룹)

무역센터점에서는 다음 달 3일부터 9일까지 패션산업협회와 함께 K패션 디자이너 브랜드를 소개하는 ‘WWW(What We Wear)’ 행사가 열린다. 천호점에서는 이날부터 다음 달 5일까지 시니어 고객을 위한 ‘웰니스 페어’가 진행되며, 판교점에서는 다음 달 3~16일 로봇 등 첨단 기술을 체험할 수 있는 ‘AI & TECH 페어’를 즐길 수 있다.

글로벌 고객을 위한 K컬처 체험 콘텐츠도 강화됐다. 킨텍스점에서는 ‘Learn Korean with BTS’ 팝업이 다음 달 12일까지 열린다. 천호점에서는 한지공예 체험 프로그램이 진행된다. 중동점에서는 전통 자개·타일아트 체험, 더현대 서울에서는 터프팅과 뜨개 체험 이벤트도 마련된다.

가족 단위 방문객들을 위해 아울렛에서는 다양한 IP 체험형 팝업스토어가 진행된다. 다음 달 3일부터 19일까지 현대프리미엄아울렛 김포점에서는 어린이 교육 콘텐츠 ‘넘버블록스’, 남양주 스페이스원에서는 글로벌 젤리 브랜드 ‘하리보’ 팝업이 각각 열린다.

행사 기간 판교점, 더현대 서울 등 다양한 점포에서 현대백화점 시그니처 콘텐츠도 즐길 수 있다. 인디뷰티 자체 편집숍 ‘비클린’의 뷰티위크, 영패션 편집숍 ‘피어(PEER)’의 스트리트 페어, 오프프라이스스토어 ‘오프웍스’ 기획전 등이 대표적이다.

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고객 참여 이벤트도 진행된다. 현대백화점그룹 통합 멤버십 H포인트 앱 내 ‘H-톡톡’ 페이지에서 가장 기대되는 팝업 브랜드에 투표하면, 추첨을 통해 H포인트를 최대 50만 포인트 증정한다.

현대백화점 관계자는 “이번 더현대 팝업 페스타는 봄 시즌을 맞아 고객들이 최신 트렌드를 다양한 방법으로 경험할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 새로운 콘텐츠를 꾸준히 기획해 이색적인 쇼핑 경험을 지속적으로 제공할 것”이라고 말했다.