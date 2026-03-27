[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/03/27 08:35

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◇국장급 승진 ▲정책기획관 이주열 ▲주택정비정책관 윤영중

◇과장급 전보 ▲재정담당관 허경민

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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