"국내 액셀러레이터 투자 생태계 작년보다 개선"

초기 스타트업 및 액셀러레이터가 지난해의 극심한 투자 침체기를 지나 생태계가 점진적인 회복 국면에 진입하고 있다는 평가가 나왔다.

초기투자액셀러레이터협회는 국내 액셀러레이터 및 초기 스타트업 투자기관 종사자들을 대상으로 진행한 ‘2025년 대한민국 액셀러레이터 및 초기 스타트업 투자 생태계 설문조사’ 결과를 26일 발표했다. 이번 조사는 지난해 12월 24일부터 올해 1월 9일까지 약 2주간 투자심사, 성장보육, 경영지원 등 업계 종사자 93명을 대상으로 실시했다.

설문 결과에 따르면, 2025년도 액셀러레이터 및 초기투자 생태계의 체감 분위기는 2024년 대비 뚜렷한 회복세를 보인 것으로 나타났다. 2024년 50%에 달했던 부정적 의견은 2025년 30%로 20%p 대폭 감소했으며, 긍정적 의견은 17%에서 32%로 15%p 상승하며 긍정과 부정 의견이 팽팽한 균형 상태(차이 1.4%p)를 이뤘다. 다만 ‘변화 없음’ 응답이 38%로 가장 높은 비중을 차지해, 시장 전반이 확실한 낙관론보다는 조심스러운 관망세 속에 회복을 기대하고 있는 것으로 분석됐다.

초기투자액셀러레이터협회가 진행한 2025 대한민국 액셀러레이터 생태계 설문조사 이미지.(사진=초기투자액셀러레이터협회)

업계의 가장 큰 이슈로는 ‘벤처투자 혹한기 지속’과 ‘AI 네이티브 전환에 따른 창업·투자 방식 변화’가 꼽혔다. 특히 2026년 투자 선호 분야에서도 AI/딥테크(24.3%), 바이오/헬스케어(18.8%), 반도체/전자(14.0%) 등 첨단 기술 분야가 상위권을 독점하며 기술 기반 딥테크 산업에 대한 높은 집중도를 보였다. 아울러 최근 주목받는 ‘벤처스튜디오’ 모델에 대해서는 응답자의 82%가 관심을 표명했으며, 과반인 53.8%가 도입 의향이 있다고 답해 업계의 새로운 사업 방향으로 부상했음을 입증했다.

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2026년 생태계 전망에 대해서는 응답자의 62.4%가 긍정적으로 내다봤으며, 창업지원 정책 확대와 K-스타트업 글로벌 진출에 대한 기대감이 높았다. 그러나 투자재원 확보(LP 확보) 항목은 11개 조사 항목 중 유일하게 부정 전망이 긍정을 상회해 자금 조달의 어려움은 올해도 지속될 것으로 보인다. 이에 업계는 직접적인 재원 확충을 위한 ‘창업기획자 전용 모태펀드 조성’과 더불어, 자산 운용의 유연성을 높여주는 ‘투자의무 비율 완화’ 등 실질적인 규제 개선을 강력히 요구하고 있다.

전화성 초기투자액셀러레이터협회 회장은 “AI 중심의 패러다임 변화와 벤처스튜디오 등 혁신적인 모델 도입을 통해 액셀러레이터의 역할이 확장되고 있는 만큼, 현장의 목소리를 반영한 규제 완화와 전용 모태펀드 신설 등 실질적인 정책 지원이 뒷받침돼야 한다”고 밝혔다.