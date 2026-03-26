한국데이터산업협회,국군재정관리단과 데이터 발전 협력

사단법인 한국데이터산업협회는 국군재정관리단과 데이터 관리 체계 선진화 등 데이터 산업발전에 기여하기 위한 업무협약(MOU)을 26일 체결했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 전문성과 인프라를 바탕으로 데이터 산업 발전 토대를 마련하고, 공공 분야 데이터 관리 체계를 한 단계 도약시키기 위해 추진됐다.

협약 주요 내용은 ▲국군재정관리단 공공데이터 신뢰성 확보를 위한 품질 및 표준적용 지원 제고 ▲최신 데이터 기술 정보 교류 및 자문 지원을 통한 양 기관의 경쟁력 강화 ▲한국데이터산업협회 주최 교육, 데이터 관련 세미나 등 지원 협력 ▲양 기관의 상생적 발전을 위해 필요한 사항 등이다.

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이우영 한국데이터산업협회장(왼쪽)이 국군재정관리단과 MOU를 맺고 있다.

두 기관 관계자들이 MOU를 맺고 있다.

협약에 따라 두 기관은 ▲국군재정관리단 공공데이터 신뢰성 확보를 위한 품질 및 표준적용 지원 ▲최신 데이터 기술 정보 공유 및 자문 지원 ▲데이터 관련 교육 및 세미나 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다. 실무 협의를 통해 구체적인 실행 방안을 마련하고, 데이터 기반의 상생 발전을 위한 협력을 지속해 나갈 계획이다.

이우영 한국데이터산업협회장은 "이번 협약은 단순히 두 기관의 만남을 넘어, 데이터 산업 생태계 전반의 경쟁력을 강화하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “협회가 쌓아온 노하우를 바탕으로 국군재정관리단의 데이터 관리 및 운영을 지원하고, 데이터 산업 생태계가 나아갈 올바른 길을 제시하겠다”고 말했다.