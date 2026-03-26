[인사] 산업통상부

인사입력 :2026/03/26 19:31

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 승진 ▲중부광산안전사무소장 조인용

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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