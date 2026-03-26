혈액학회 학술대회는 ‘직접 만나 교류하는 장소이자, 배움의 장’

대한혈액학회는 26일부터 28일까지 사흘간 서울 그랜드 워커힐에서 ‘2026 대한혈액학회 국제학술대회’(ICKSH 2026)를 개최한다.

지난 2018년 국제대회로 전환된 이후 꾸준히 성장세를 이어온 ICKSH는 매년 국내외 저명한 전문가들을 초청해 활발한 학술교류의 장을 마련하고, 차세대 연구자 양성에도 기여해 왔다.

이번 대회에는 약 30개국에서 1400여명의 전문가들이 참석해 혈액학 분야의 최신 지견과 미래 비전을 공유할 예정으로, 특히 전 세계에서 역대 최다인 809편의 초록이 접수되며 명실상부한 글로벌 학술대회로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

김석진 대한혈액학회 이사장은 “올해 ICKSH 2026에 접수된 초록이 역대 최대 규모인 809편에 달한다는 점은 학회의 국제적 위상이 크게 높아졌음을 보여주는 상징적 지표”라며 “이번 대회가 혈액학 분야의 학문적 역량을 결집하고 인류 건강 증진에 기여하는 중요한 플랫폼이 될 것으로 기대한다. 앞으로도 글로벌 파트너십을 더욱 강화해 혈액 질환 치료의 새로운 지평을 열어 가겠다”고 밝혔다.

ICKSH 2026에서는 총 97개의 초청 강연과 함께 심사를 거친 311편의 구연 및 포스터 발표가 진행된다. 기조 강연으로는 ▲‘What Makes a Stem Cell and How Does It Go Bad’ ▲‘Mechanism-Driven Combination Targeted Therapies for Diffuse Large B-cell Lymphoma’ ▲‘The Past, Present and Future of Hematopoietic Stem Cell Gene Therapies’ ▲‘High-Risk Multiple Myeloma in 2026: Early Intervention, MRD-Driven Therapy, and Beyond’ 등 네 가지 주제를 통해 혁신적 치료 전략과 향후 연구 방향에 대한 심도 있는 논의가 이뤄질 예정이다.

또 일본, 중국, 대만, 싱가포르 등 아시아 지역의 연구 성과를 집중 조명하는 ‘아시아 세션’을 비롯해 미국 및 유럽 혈액학회와 공동으로 개최하는 심포지엄도 예정돼 있어 국제 협력 네트워크를 한층 강화할 계기가 될 것으로 보인다.

대한혈액학회가 추죄하는 ICKSH 2026이 역대 최대 809편 초록 접수와 30개국 1400여명 참가한 가운데 개최됐다

김혜리 학회 홍보이사(서울아산병원 소아청소년과)는 “전세계 학회의 추세가 석학의 온라인 강의 등을 통해 최신지견을 접할 수 있는 곳이 예전보다 많아지면서 학회는 직접 만나서 교류하고, 치료를 위해 의견을 나누는 자리로 변하고 있다”며 “ICKSH 2026 역시 교류할 수 있는 장소를 많이 만들려고 노력했다”라고 말했다.

이어 “학회가 국내외 참석자도 늘고 작년에 비해 많이 도약했다. 국제회원 제도도 마련해 모집을 시작했는데 미국혈액학회에서 처음으로 부스를 만들어 홍보했는데 K컬쳐 분위기가 반영된 듯 많은 관심을 보였다”고 설명했다.

임호영 학회 학술이사(전북대병원 내과 교수)는 “유럽 북미 연구자도 인지하는 아시아서 가장 앞서가는 학술대회라고 생각한다. 몇 년전 학술위원을 했을 때 해외연자 초청 어려웠는데 지금은 만나지 않고 메일만 보내도 이해한다”며 학회의 위상 향상에 대해 말했다.

특히 “학술프로그램 짤 때 고려하는 것이 하나는 최신 치료와 지식을 서로 공유하는 것이고, 또 하나는 미래, 학생들을 위한 강의 만드는 것이다. 뿐만 아니라 동료로서 전담간호사들이 배 울수 있는 자리도 만들었다”라며 “이번 학술대회에도 학생 100여명 참석해 듣고 있다. 이런 프로그램 만들고 참여토록 하는 것이 미래를 생각하고, 미래 나아가기 위한 학회의 노력”이라고 강조했다.