저궤도 위성통신 가능성에 범부처 정기회의 열린다

과학기술정보통신부, 국방부, 방위사업청, 우주항공청은 26일 서울 코리아나호텔에서 관계 부처와 산학연 전문가들과 함께 ‘저궤도 위성통신 검토 TF 발족식’을 개최했다.

지상망이 닿지 않는 지역에서도 빠르고 안정적인 통신이 가능한 저궤도 위성통신은 재난 대응, 국방, 해상, 항공 등 다양한 분야에서 활용 가치가 높아지고 있어 국가 통신 인프라를 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이같은 패러다임 변화에 따라 최근 글로벌 기업 및 해외 주요국을 중심으로 저궤도 위성통신 시장을 선점하기 위한 각축전이 활발히 진행되고 있으며, 국가안보와 통신 주권 확보 등의 측면에서 그 중요성이 커지고 있다.

우리나라 역시 해외 의존도 탈피 및 산업 생태계 조성 측면에서 저궤도 위성통신망에 대한 논의 필요성이 제기되고 있다.

군 역시 저궤도 위성통신 체계 필요성에 대한 인식을 갖고, 국방부와 방위사업청은 미래 전장 환경에 대비해 저궤도 위성통신 체계 사업을 기획하고 선제적인 전력화를 적극 추진 중이다. 다만 막대한 예산과 고도의 기술력이 요구되는 도전적인 과제인 만큼 민관군 협력을 통한 전략적인 접근이 필수적이다.

TF는 국내 저궤도 위성통신망 확보의 타당성과 국제협력 방안에 대해 검토할 예정이다.

특히 정기회의를 통해 저궤도 위성통신망 수요, 국내 기술 역량, 비용 및 경제적 비경제적 편익, 저궤도 위성통신망 운영 방안 등 주요 논의 안건을 점검할 계획이다. 또한 통신, 우주, 국방, 경제 등 다양한 분야의 민간 전문가로 구성된 자문단을 운영하여 정책적 기술적 자문을 강화할 방침이다.

최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 “저궤도 위성통신망 확보 타당성 검토는 향후 정책 방향과 기술개발 전략 수립의 기초가 되는 매우 중요한 과제”라며, “관계 부처 및 전문가들과 긴밀히 협력하여 망 구축 필요성 등을 분석해 나갈 것이며, 대한민국 위성 분야의 발전을 위해 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

원종대 국방부 차관보는 “급변하는 안보 상황과 국방개혁이라는 도전적인 과제에 직면해 있는 현실에서 저궤도 위성통신이 AI 기반 첨단기술 강군으로의 도약을 위해 반드시 필요한 인프라임을 강조하면서, 현재 군 위성통신 능력의 확대를 위한 노력의 일환으로 저궤도 위성통신 추진에 국방부도 적극적인 참여와 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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정기영 방위사업청 미래전력사업본부장은 “이번 TF 발족을 계기로 민관군의 역량을 결집하여 초기 상용망 활용부터 궁극적인 독자망 구축에 이르는 단계적 획득 전략을 고도화하고, 나아가 국내 우주 산업계의 글로벌 공급망 진입을 견인하는 마중물이 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

노경원 우주항공청 차장은 “위성통신은 우주 산업뿐 아니라 통신, 소자 소재 부품까지 국가 경제 전반을 향상시킬 미래 핵심 산업영역”이라며, “TF 내에서 역할을 충실히 수행해 위성통신이 국가 차세대 성장동력으로서 우주 및 통신산업을 이끌어 나가도록 지원하고, 우주와 방산 간 연계, 통신 주권의 확보 및 글로벌 서비스화라는 목표 달성을 위해 참여부처와 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.