NHN클라우드, 두레이·DB아이앤씨 손잡고 금융 DX·AI 혁신 나선다

NHN클라우드와 NHN두레이, 디비아이엔씨(DB Inc.)가 금융권 디지털 전환(DX)과 인공지능(AI) 기반 업무 혁신을 위해 전략적 협력에 나섰다. 금융 환경에 최적화된 클라우드 인프라와 협업 플랫폼을 결합해 생산성과 서비스 품질을 동시에 끌어올린다는 구상이다.



NHN클라우드는 26일 서울 삼성동 디비아이엔씨 본사에서 NHN두레이, 디비아이엔씨와 협약식을 진행했다. 이날 행사에는 NHN클라우드 클라우드사업본부 허희도 부사장, NHN두레이 두레이사업부 박형민 이사, 디비아이엔씨 DX사업본부 사업총괄 김성경 부사장을 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

디비아이엔씨는 금융·보험·제조 등 다양한 산업 분야에서 IT 컨설팅과 시스템을 구축·운영해 온 IT 서비스 및 시스템 통합(SI) 전문 기업으로, DB그룹의 핵심 IT 인프라를 담당하며 디지털 전환 사업을 추진해 왔다.

(사진=NHN클라우드)

이번 협약을 통해 3사는 금융 환경에 적합한 클라우드 인프라를 기반으로 그룹 핵심 서비스의 안정적인 전환을 지원하고 중장기 DX 비전과 클라우드 기반 혁신 전략 고도화에 주력한다.

또 NHN두레이의 AI기반 협업 플랫폼을 중심으로 그룹 내 업무 환경 혁신에도 나선다. 메신저, 메일, 프로젝트, 전자결재 등 주요 기능을 통합한 업무 체계를 통해 협업 효율을 높이고 업무 프로세스 전반의 개선과 생산성 향상을 이끈다.

특히 이번 협약은 금융 환경에 적합한 AI 활용 체계를 실제 업무에 적용하고 대외 고객 대상 디지털 전환을 구체화함으로써 서비스 품질 향상과 업무 생산성 제고를 동시에 추진한다는 점에서도 의미가 있다.

이를 위해 NHN클라우드는 금융 특화 클라우드 인프라와 기술 지원을 통해 안정적인 서비스 운영 기반을 제공한다. 디비아이엔씨는 그룹 및 금융권 IT 운영 경험을 바탕으로 서비스 적용과 확산을 주도한다. NHN두레이는 AI협업 플랫폼 '두레이(Dooray)'를 접목해 업무 방식의 변화를 이끌고 조직 내 디지털 업무 문화 정착을 지원한다.

이와 함께 3사는 금융 및 기업 고객을 대상으로 한 DX·클라우드·AI 기반 신규 사업 기회를 공동 발굴하고 각 사의 기술과 역량을 결합한 클라우드·AI 기반 비즈니스 모델 창출을 추진할 예정이다.

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디비아이엔씨 관계자는 "이번 MOU를 통해 금융권 IT 환경에 대한 이해와 구축 경험을 바탕으로 현업에 적용 가능한 AI 기반 시스템 구현에 나설 것"이라며 "안정적인 운영 역량을 기반으로 금융권의 AI 활용도를 높이는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

NHN클라우드 관계자는 "우리는 금융권 환경에서 요구되는 보안성과 안정성을 기반으로 클라우드 전환 경험을 지속적으로 축적해 왔다"며 "이번 협약을 통해 고객사 업무 특성과 운영 환경에 최적화된 클라우드 활용 모델을 제공해 나가겠다"고 말했다.