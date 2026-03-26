"AI 때문에 실직하면 월 150만원"…美서 첫 시범 운영

인공지능(AI)으로 인해 일자리를 잃은 노동자를 지원하기 위한 기본소득 프로그램이 미국에서 이번 주부터 시범 운영된다.

IT 뉴스레터 ‘블러드 인 더 머신’은 25일(현지시간) 해당 프로그램이 본격 운영에 들어갔다고 보도했다. 블러드 인더 머신은 미국 IT 저널리스트 브라이언 머천트가 운영하는 뉴스레터다.

AI로 실직한 노동자를 지원하기 위한 기본소득 프로그램이 미국에서 시범 운영된다. (사진=이미지투데이)

이번 프로그램은 AI로 영향을 받은 노동자 25~50명을 대상으로 1년간 매달 1000달러(약 150만원)를 지급하는 소규모 시범 사업이다. 이 사업은 비영리 단체 ‘AI 커먼즈 프로젝트’와 ‘왓 위 윌(What We Will)’이 공동으로 운영하며, ‘AI 배당금(AI Dividend)’이라는 이름으로 추진된다.

프로젝트 관계자들은 초기 자금으로 약 30만 달러(약 4억5000만 원)를 확보했으며, 향후 빠른 확대를 기대하고 있다고 밝혔다. 이들은 2026년까지 총 300만 달러(약 45억 원)를 지급하는 것을 목표로 주요 AI 기업들의 참여를 유도할 계획이다.

‘AI 배당금’ 주최자 중 한 명인 소프트웨어 개발자이자 강사인 케이틀린 코트는 최근 프로그래밍 수업 수강생들의 취업을 돕는 과정에서 심각한 문제에 직면하게 되었다고 밝혔다. 그는 IT 업계의 임원과 관리자들이 코파일럿과 클로드를 적극 활용하면서 신입 프로그래머 채용 시장이 위축되고 있다고 밝혔다.

사진=이미지투데이

그는 "학생들이 어렵게 얻은 일자리조차도 대부분 수준 낮은 업무였고, 진정한 엔지니어링 업무를 할 수 있는 기회가 주어지는 것이 아니라, AI가 작성한 코드의 일부를 검토하고 검증하는 반복적인 작업에 그쳤다"고 지적했다.

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다만 ‘AI 배당금’이라는 개념에 대해서는 비판적 시각도 제기된다. IT매체 기즈모도는 해당 개념이 AI 비판론자들의 반감을 살 수 있다고 지적했다.

한편 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 AI 확산에 따른 사회적 영향을 완화하기 위한 방안으로 보편적 기본소득(UBI)을 지지해 온 인물이다. UBI는 개인의 기본적인 생활을 보장하기 위해 조건 없이 지급되는 소득을 의미하며, 알트먼은 관련 실험에도 자금을 지원해왔다. 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 역시 UBI에 대해 “아무것도 없는 것보다는 낫다”면서도 “모두가 기여할 수 있는 사회를 선호한다”고 밝힌 바 있다.