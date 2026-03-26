플레이위드코리아, 주총서 3대 핵심 전략 발표…'IP·개발·포트폴리오' 혁신

플레이위드코리아는 정기 주주총회를 통해 IP 확장과 개발 체계 혁신, 플랫폼 및 장르 다변화를 골자로 한 3대 핵심 성장 전략을 발표했다고 26일 밝혔다.

회사는 최근 몇 년간 이어진 경영 성과 부진을 기업 경쟁력을 근본적으로 재정비하는 계기로 평가하며, 올해를 체질 개선과 사업 구조 재정립의 전환점으로 삼는다는 방침이다.

우선 파트너사인 플레이위드게임즈와의 협력을 기반으로 IP 확장 전략을 본격화한다. 대표 게임 IP를 중심으로 후속작 및 파생 프로젝트를 다각도로 전개해, 단발성 흥행을 넘어 장기적인 수익원을 확보하고 브랜드 생명력을 지속적으로 강화할 계획이다.

플레이위드코리아는 정기 주주총회를 통해 IP 확장과 개발 체계 혁신, 플랫폼 및 장르 다변화를 골자로 한 3대 핵심 성장 전략을 발표했다.

개발 및 서비스 과정 전반에 걸친 완성도 중심의 체계 개편과 기대감 관리 프로세스도 강화한다. 파트너사와의 협업 시스템을 정비해 개발 초기부터 철저한 검증 과정을 도입, 시장 눈높이에 부합하는 '실패 없는 론칭'에 전사 역량을 집중한다.

아울러 인공지능(AI) 등 효율적인 자원 운용을 통한 합리적인 서비스 운영 환경도 구축하기로 했다.

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플랫폼 및 장르 다변화 전략을 통한 미래 성장 동력 확보에도 박차를 가한다. 현재 '씰M2', '로한 클래식', 'XPC 프로젝트' 등 다양한 신규 라인업을 준비 중이며, 이를 통해 사업 포트폴리오를 대폭 확대하고 변화하는 글로벌 게임 시장에 유연하게 대응할 수 있는 견고한 사업 구조를 다질 예정이다.

플레이위드코리아 관계자는 "현재의 어려움을 새로운 성장 기반을 마련하는 계기로 삼고 있다"며 "IP 경쟁력 강화와 개발 체계 개선, 그리고 다양한 신규 프로젝트를 통해 지속 가능한 성장을 이루고 기업가치를 높여 나가겠다"고 전했다.