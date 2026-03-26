EF, 사우디 'ENC 2026' 한국 대표팀 파트너로 '케스파' 선정

이스포츠 재단(EF)은 올해 개최하는 글로벌 국가대항 이스포츠 대회 '이스포츠 네이션스 컵 2026(ENC 2026)'의 대한민국 공식 국가대표팀 파트너로 한국이스포츠협회(이하 케스파)를 선정했다고 26일 밝혔다.

ENC 2026은 전 세계 100개국 이상이 국가대표팀 체제로 참여해 각국의 명예를 걸고 경쟁을 펼치는 대회다. 오는 11월 2일부터 29일까지 사우디아라비아 리야드에서 처음 개최되며, 2년 주기로 열려 매년 개최되는 클럽 기반의 이스포츠 월드컵(EWC)을 보완하는 역할을 맡게 된다.

EF는 케스파가 지난 25년 이상 한국 이스포츠 생태계를 구축하고 협력 네트워크를 다져온 공로를 높이 평가해 파트너로 발탁했다. 이번 선정에 따라 케스파는 여러 종목에 출전할 대한민국 이스포츠 국가대표팀을 구성하고 선수 선발을 총괄하는 등 대회 참가 전반을 이끈다.

이스포츠 재단은 글로벌 국가대항 이스포츠 대회 '이스포츠 네이션스 컵 2026(ENC 2026)'의 대한민국 공식 국가대표팀 파트너로 한국이스포츠협회를 선정했다.

아울러 신혁수 케스파 팀장이 대한민국 국가대표팀 매니저(NTM)로 선임됐다. 신 팀장은 국가대표팀의 일상적인 운영과 이해관계자 간 협력을 조율하고, ENC의 기준에 부합하도록 팀 운영을 책임질 예정이다.

랄프 라이히어트 EF 최고경영자(CEO)는 "이스포츠 네이션스 컵은 이스포츠 역사상 처음으로 전례 없는 규모의 국가대표팀 글로벌 체계를 도입하는 대회"라며 "이번 대회를 준비하면서 전 세계로부터 받은 반응을 보면서 커뮤니티들이 다음 단계로 나아갈 준비가 돼 있음을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

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이어 "파트너들과 함께 선수들이 자국을 대표해 이스포츠 최고의 무대에서 경쟁할 수 있도록 체계적인 준비를 하고 있다"며 "현재 100개국 이상이 이 대회에 참여하면서 단순한 아이디어를 넘어 현실로 나아가 국가 단위 이스포츠를 글로벌 경쟁 생태계의 장기적인 글로벌 이벤트로 자리매김할 것"이라고 덧붙였다.

한스 야그노우 EF 국가대표팀 관계 총괄 디렉터는 "세계에서 가장 오래된 이스포츠 협회 중 하나와 파트너십을 맺고, 가장 잘 알려지고 탄탄하게 자리 잡은 경쟁 시장 중 하나에서 함께하게 돼 매우 큰 영광"이라며 "한국 국가대표 선수들은 여러 종목에서 세계 선수들을 뛰어넘는 성과를 보여줄 것으로 기대되며, 그러한 기대에 부응하기 위해 필요한 지도와 리더십, 경험 등 모든 요소를 케스파가 한국 국가대표팀을 위해 제공하게 될 것"이라고 전했다.