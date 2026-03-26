변성준·김연수 한컴 대표 "2년 연속 최대 실적, AI 오케스트레이션 기업 도약"

한글과컴퓨터가 기존 패키지 소프트웨어(SW) 중심에서 인공지능(AI)과 클라우드 중심으로 체질 개선에 성공하며 2년 연속 사상 최대 실적을 달성했다. 더불어 이를 발판 삼아 문서 소프트웨어 기업 경계를 넘어 글로벌 'AI 오케스트레이션' 기업으로 도약하겠다는 청사진을 제시했다.

변성준, 김연수 한컴 대표는 26일 제36기 정기주주총회에서 인사말을 통해 2025년 경영 성과와 2026년 미래 비전을 발표했다.

(왼쪽부터) 변성준 한글과컴퓨터대표, 김연수 대표 (사진=한컴)

이날 발표에 따르면 한컴은 2025년 별도 기준 매출 1753억원, 영업이익 509억원을 기록하며 2년 연속 최대 실적을 달성했다. 연결 기준으로도 매출 3267억원, 영업이익 364억원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다.

사업 측면에서는 클라우드 서비스형SW(SaaS) 확대와 AI 서비스 본격화를 동시에 추진했다. 회사는 한컴데이터로더, 한컴독스 AI, 한컴어시스턴트 등을 통해 공공 및 기업 고객의 디지털 전환을 지원하며 실제 업무 환경에서 활용 가능한 AI 서비스를 강화하고 있다고 설명했다.

변성준·김연수 대표는 "지난 2025년은 AI 기술이 다양한 산업에 스며들며 패러다임 변화를 이끈 대전환의 시기였다"며 "격변의 흐름 속에서 한컴은 과거의 패키지 소프트웨어 구조에서 탈피해 미래형 사업 구조로의 성공적인 전환을 이뤄냈다"고 평가했다.

향후 전략도 제시했다. 올해를 기점으로 전 세계 다양한 AI 에이전트들이 유기적으로 협업할 수 있도록 지휘하는 'AI 오케스트레이션' 기업으로 거듭나겠다는 포부다.

이를 위해 완제품 형태의 앱(App) 공급 방식을 넘어 한컴의 핵심 기능과 서비스를 AI 에이전트가 즉시 호출해 활용할 수 있도록 하는 '마이크로 에이전트(Micro-Agent)' 전략을 속도감 있게 추진할 계획이다.

경영진은 "특정 플랫폼에 종속되지 않고 어디서든 자유롭게 쓰이는 핵심 인프라를 구축하기 위해 글로벌 표준 연동 방식에 최적화되도록 당사의 엔진을 재구성할 것"이라고 설명했다.

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아울러 한컴은 올해 확고한 기술력을 바탕으로 공공과 금융 분야 등에서 AI 생태계를 주도해 새로운 시장 기회를 창출하는 한편 연결 자회사 및 그룹 계열사들과 추진 중인 신사업 분야에서도 가시적인 결실과 실적 턴어라운드를 이룬다는 방침이다.

두 대표는 "한컴의 담대한 도전과 성장은 주주 여러분의 변함없는 신뢰 덕분"이라며 "앞으로도 기업 가치와 주주 가치의 동반 상승이라는 책임 있는 경영으로 보답하겠다"고 강조했다.